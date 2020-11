Juan Miguel: Le saqué provecho a la cuarentena

Juan Miguel se une al grupo de hombres que piden el cese de la violencia de género. Así como es capaz de escribir un tema de desamor como el Sayonara, que interpretaron Jonathan Moly y Jerry Rivera, también puede ser sensible para otros temas.

Cobarde es el nombre de su tema más reciente. El mismo, junto con La película, forman parte de su nueva producción Kotidiano en el que recogerá mucha de la música que ha escrito durante la pandemia y que no lo interpretarán otros.

Eso no significa que no siga componiendo para colegas, solo que se tomó este tiempo para hacer trabajo personal. Asimismo, el tiempo de cuarentena lo utilizó para compartir con la familia.

Además de componer, Juan Miguel también se ha dado a la tarea de actuar como es él. Se trata de la serie Klonado, que lanzó en sus redes sociales, mostrándose en momentos y ambientes distintos a los que tiene acostumbrados a sus seguidores.

—¿La cuarentena lo puso a trabajar un poco más?

—Me la paso creando. No me puedo quedar tranquilo, por lo que me puse a pensar en la mejor manera de aprovechar el tiempo, pero tenía que pensar en una forma para compartir e interactuar con mis seguidores. Tuve que sacarle provecho a la cuarentena.

—Pero salieron dos temas muy disímiles. La película, que es de amor, y Cobarde, que es contra la violencia de género.

—Esas son las cosas de la creatividad. Con La película lo que buscamos fue eso: llevar al público a vivir una historia de amor para terminarse amando. Con Will Romero (el director del video) pensamos en evocar imágenes de películas como Piratas del Caribe, Titanic y de la serie La Casa de Papel. Creo que quedó muy bien y divertido, en la onda de lo que buscábamos; en tanto que Cobarde es un canto para todas las mujeres que han pasado un mal momento. A aquellas que no denuncian también quiero decirles que no están solas y siempre habrá quién quiera ayudarlas. La violencia contra la mujer debe terminar y quien lo haga debe recibir un severo castigo. También Will hizo el video, pero este fue hecho en blanco y negro con la seriedad que merece el caso.

—¿Va a ofrecer otro tema antes de concluir este 2020?

—Mi idea es lanzar uno cada semana. Vamos a ver si me da el tiempo. Material tengo de sobra porque solo en la pandemia escribí más de 100 canciones. Ya comenzaron a pedirme para otros artistas, pero me cuesta mucho desprenderme de ellas. Estoy analizando cuál me quedo y cuál le doy a otro de mis colegas. l