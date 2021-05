Juan Miguel recibió certificados del Grammy

Miguel recibió recientemente tres nuevos reconocimientos de la Academia Latin Grammy como compositor y productor.

Estas distinciones se suman al certificado como compositor de Dame un beso, contenido en el álbum ganador del mencionado premio, Bidimensional, de Guaco. También le hicieron llegar el certificado especial de ganador como productor del disco Ahora, de Eddy Herrera, por el tema Otro nivel.

Además, le dieron el certificado como compositor de ese mencionado tema, el cual se suma al reconocimiento como compositor de Solo por ti, sencillo contenido en el trabajo Guaco Histórico, de 2017.

“Me siento muy honrado y feliz por estos reconocimientos. Es la Academia más importante en la industria de la música en todo el mundo. Formar parte de producciones que han sido ganadoras de un Latin Grammy me hace sentir muy orgulloso y apoyado por los equipos de trabajo en los que he tenido la oportunidad de hacer música”, declaró el también productor.

Asimismo, aseguró que está satisfecho por los logros que ha obtenido hasta ahora. “Hoy puedo decir que he tenido la oportunidad de trabajar con muchísima gente mejor que yo y que me suma. Que me hace crecer y tener cada día más ganas de superarme como músico y como compositor”.

Antes de presentar su nuevo tema, el nativo de Acarigua le ofreció al público una versión de Klonado (su más reciente trabajo musical de estudio) sin interrupciones a través de su canal de youtube.

No obstante, este trabajo también se convertirá próximamente en uno que estará disponible en todas las plataformas digitales.

Klonado lo definió Juan Miguel en plena pandemia como “el proyecto más ambicioso del año pasado que tuve la oportunidad de realizar. Siento que es el más osado de mi carrera por mostrarme más real. Dejarle ver a mis seguidores cuál es mi proceso, cómo hago música, pero esta vez en un contexto mucho más complejo. El resultado fue un trabajo en el que me muestro mucho más real con mi gente, la que está pendiente de mi música. También me sirvió para drenar musicalmente tantas cosas que tenía guardadas.

Era un sueño pendiente por cumplir y un concepto que quiero mantener por muchos años más”, explicó sobre este proyecto que liberó completo en la plataforma de videos.

Juan Miguel no adelantó a cuáles artistas le está haciendo temas ahora.