Juanes dijo que odia las redes sociales pero que le gusta el chisme

¡Vaya, vaya! Juanes arrancó el 2022 con una impactante confesión al admitir que odia utilizar las redes sociales en su día a día. La opinión la dio de la forma más irónica posible, a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

«El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. Es decir, no es que odie las redes sociales, porque yo no odio a la gente (aclaró), sino que odio lo que significa e implican las redes sociales. Lo que hay que hacer, pero doña Cecilia (su esposa, la cantante Karen Martínez) ama las redes sociales y mis hijos aman las redes sociales», comentó el colombiano.

Asimismo, agregó: «Pues claro, es todo el día lo mismo, yo diciendo ‘¿Pero que mi*$#% me invento para (…)? ¡No! Estoy m*mado de esa mi*$#%. No quiero inventarme nada más, me vale v*rga las p*&%$ redes sociales, pero a Ceci le encantan las redes sociales», reiteró.

