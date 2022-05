Julián Gil habló por primera vez del cáncer que le diagnosticaron

Desde que le fuera diagnosticado un cáncer de piel hace un año, Julián Gil no ha hecho muchos comentarios sobre su enfermedad ni el tratamiento. Ahora, el reconocido actor, quiso sincerarse y contar el proceso que vivió.

«Mientras grababa ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, la novela pasada, una de las chicas de maquillaje me comentó que había visto un huequito en el pelo. Voy con el doctor, quien me manda con una doctora dermatóloga oncóloga. La doctora me dice: ‘lo que tienes es debido al covid-19, ya que una de sus consecuencias es la alopecia. Pero puesto que estás aquí, déjame revisarte’. Le dije: ‘tengo en el pecho una ronchita, como un lunarcito que hace rato me pica y, a veces, me duele un poquito. Me hizo la biopsia y a los diez días me llamó para decirme que era cáncer y que había que operarlo porque se podía regar», contó Gil en entrevista con People En Español.

El diagnóstico precoz fue decisivo para su recuperación. «Me operé; luego de eso, (siguió) la cicatrización y la recuperación. Las instrucciones son que cada seis meses me tengo que estar checando y que cualquier tipo de lunarcito o de marchita que note rara en mi cuerpo. Pero me siento bien y contento. El hecho de estar ahora tranquilo, porque ya pasó un año», relató convencido de su sanación.

Lea completa la historia en Chevere.life