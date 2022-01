El motivo por el que Juliet Lima y Arturo de los Ríos pospusieron su gira teatral

La pareja de actores venezolanos Juliet Lima y Arturo de los Ríos se preparaban para iniciar una gira que los llevaría a partir de hoy, 11 de enero, por varios países de Latinoamérica para ofrecer el stand up comedy «Cómo vivir en pareja y no morir en el intento», pero lamentablemente dieron positivo a covid-19, así que suspenderon sus planes hasta nuevo aviso.

Fue a través de un live que compartieron en la red social Instagram donde el ex «ajicito» y la galana de telenovelas informaron sobre su estado de salud.

«Tenemos noticias que darles, noticias que nunca hubiésemos querido dar y no esperábamos tener que brindar, por eso esperamos hasta este último instante», empezaron Arturo y Juliet.

El video, que dura casi siete minutos, sirvió para detallar que en el medio de los trámites para iniciar el viaje presentaron algunos síntomas, por lo que se hicieron las pruebas de PCR y de antígenos del nuevo coronavirus.

La prueba salió negativa, así que continuaron los planes; sin embargo ayer, cuando se practicaron nuevamente los exámenes reglamentarios como parte de los requisitos para entrar en los países que visitarían, resultaron positivos.

El periplo los llevaría por Colombia, Perú, Chile y Argentina, y «aunque no nos sentimos mal y estamos dispuestos a ir, a no seguir posponiendo», no les permiten viajar, comentó De los Ríos.

«Saben lo que está ocurriendo en el mundo, cómo está la dinámica de salud y no podemos poner en riesgo la salud de las personas que van a nuestro show», agregó.

Asimismo, dijo que por la premura del diagnóstico no han conversado con los productores de sus presentaciones para poder agendar nuevamente su stand up comedy.

Lea la nota completa en Chevere.life