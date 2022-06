Justin Bieber canceló conciertos tras declararse enfermo

El cantante Justin Bieber se vio obligado a cancelar compromisos musicales en su natal Canadá debido a un padecimiento que no tiene cura. El intérprete de «Peaches» lanzó un comunicado alusivo en sus stories de Instagram donde detalló que «mi enfermedad se está poniendo peor», por lo que parece obvio que se refería a su lucha con el Lyme.

Asimismo, fue en 2020 cuando el exnovio de Selena Gomez reveló a través de la citada app que le diagnosticaron dicha enfermedad. La misma es transmitida por las garrapatas y puede afectar la piel, el sistema nervioso, las articulaciones y el corazón.

«No puedo creer que esté diciendo esto, he hecho de todo para mejorar pero mi enfermedad está empeorando. Me rompe el corazón tener que anunciar que tendré que posponer estos próximos espectáculos (por órdenes del médico). A toda mi gente: los amo mucho, voy a descansar y me voy a poner mucho mejor», fue lo que escribió Justin en el mensaje.

