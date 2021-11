Justin Timberlake, en el banquillo de acusado en nuevo documental

Al cantante Justin Timberlake le achacan haber actuado de mala fe en el show de medio tiempo del Super Bowl 2004, donde, aparentemente, dejó al descubierto uno de los senos de Janet Jackson a propósito.

Justin y Janet fueron los grandes protagonistas del espectáculo que no solo paraliza los Estados Unidos, sino que también tiene la atención de todo el mundo y que en aquel momento terminó en un final de terror para la hermana de Michael Jackson, tras un fallo de vestuario que le costó varios contratos y una invitación a los Grammy, reseñó Yahoo!

Este episodio está bajo la lupa de New York Times en «Malfunction: The Dressing Down of Janet», un documental que pretende revelar qué fue lo que ocurrió en realidad aquella vez y que tiene declaraciones de una persona que diseñó la polémica pinta que usó la mujer ese día.

Palabras más, palabras menos, sostuvo que el intérprete de «Cry me a River» sabía muy bien lo que hacía, sin medir las consecuencias de lo que pasaría más tarde.

