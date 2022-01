Kanye West fue el gran «arrocero» en la fiesta de cumpleaños de su propia hija

Todo era color de rosas en la celebración del cumpleaños número cuatro de Chicago, una de las hijas de Kim Kardashian, hasta que el padre de la criatura, Kanye West, reclamó vía redes sociales que no fue invitado al sarao y, para colmo, llegara sin invitación.

El autor de «Donda» compartió con sus 10 millones de seguidores que se enteró de dónde se hacía la fiesta gracias a un pitazo de Travis Scott, pues la reunión era en su casa y se juntó con el cumpleaños de Stormy, su hija en común con Kylie Jenner (hermana de Kim).

Ye, como se hace llamar Kanye, acudió a sus historias en Instagram no solo para quejarse de la actitud de su exesposa, sino además para dejar muy mal parada a la familia de famosas.

Más tarde llegó al festejo, pero antes la dueña de la casa, Kylie, tuvo que salir a indicarle al equipo de seguridad que lo dejara pasar, según rumores de la prensa rosa.

Una vez pudo entrar a compartir con Chicago, West se quedó junto a Kris Jenner, la matriarca, a quien ha criticado en varias ocasiones. Muy posiblemente, le estaba dando su jarabe de lengua por la actitud que tomó frente a la situación, que se regó como pólvora en el mundo 2.0.

Todo esto ocurre justo cuando Kanye West compró una mansión frente a la casa de Kim, puesto a que desea estar lo más cerca posible de sus cuatro hijos.

«Mira, cuando mi mamá me llevó de Atlanta a Chicago, mi papá no vino a la ciudad más fría y peligrosa del mundo para estar a mi lado. Él dijo: ‘Me quedaré en Atlanta’. Nada que tenga que ver con mi carrera, con el rap, con la prensa, con nada de eso, nada me alejará de mis hijos. Y eso es lo que quiero que todos sepan. No juegues conmigo, no juegues con mis hijos. No hay seguridad que se interponga entre mis hijos y yo y no me van a hacer luz de gas», comentó el cantante.

