Karina habló de su cirugía estética más reciente

Karina se declara a favor de los retoques estéticos. La cantante venezolana admitió que ha recurrido ha ciertos tratamientos preventivos, porque el paso de los años no perdona.

Para nadie es un secreto que entre las cualidades de la intérprete de “A quién” hay dos que nadie puede negar: su belleza y su honestidad. La artista ha sido muy transparente al hablar de los recursos de los que ha echado mano para lucir espectacular a sus 55 años de edad.

“Hay que ayudarse y yo me he ayudado. El cuello me lo acabo de hacer…he sido una mujer poco vanidosa. Yo no soy la Miss Venezuela”, comenzó diciendo Karina en entrevista con María Alejandra Requena en su programa en YouTube.

“Nunca me importó hasta que me empezó a importar porque viene lo que es la edad, las hormonas y la urgencia de vivir y sentirte bien. Además, descubrí que yo no era el patito feo. Nunca me vi bella”, agregó.

La comida

La cantante, quien en un momento llegó a tener unos kilos demás, señaló que no creía en su belleza por su peso, y que a pesar de no ser una mujer de vicios, la comida llegó a ser su más grande debilidad.

“Nunca fui viciosa, nunca fumé, no hice drogas, yo era la niña buena del salón… entonces me dio por comer y eso se me fue de las manos mucho tiempo, y yo misma me castigaba con la adicción de preferencia”, reveló.

En ese sentido, otro de los puntos que abordó Requena fue sobre la manga gástrica que se realizó la cantante para bajar de peso en 2022.

“Lo hice por loqueras. La cosa se puso popular y me dejé llevar sin pensarlo mucho… yo tampoco estaba tan gorda, pude haber hecho dieta, pero ya estaba en esos momentos de fastidio”, reflexionó la compositora con más de 30 años de carrera artística.

Y agregó: “Vengo de un tiempo donde nosotras no nos hacíamos tantas cosas… no era coqueta, en ese aspecto soy un poco masculina”.

“Venezuela: el origen”

El espacio también sirvió para que Karina hablara sobre su pasión por el teatro musical, con lo que ha complementado su carrera de un tiempo para acá.

“Amo el teatro. Yo creo que no he sido más grande porque no he tenido ese momento de suerte de sincronía… ahora estoy para eso, tengo más conciencia, quiero hacer cosas todavía y espero no perder la ilusión y el talento”, expresó Karina, quien también ha prestado su voz para doblajes en Disney.

Para finalizar, Karina también quiso destacar que Venezuela es todo: el origen, el hogar. “Con todos los años que tengo afuera todavía no he lanzado una raicita. Tengo mi pasaporte americano, pero este no es mi país, ni nunca lo será”, dijo convencida.