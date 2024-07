Karina Velásquez: Estoy recuperándome poco a poco

Karina Velásquez compartió con sus seguidores cómo va su recuperación tras retirarse los implantes de seno. La actriz venezolana decidió someterse a la explantación debido a una serie de malestares que la aquejaban, tras desarrollar BII (breast implant illness o enfermedad por implantes mamarios).

“Quiero compartirles cómo estoy y mi proceso de recuperación tras mi operación de BII (…) Estoy recuperándome poco a poco”, escribió la actriz venezolana en su más reciente publicación en Instagram.

“Estoy dedicando todo mi tiempo y energía a cuidarme y permitir que mi cuerpo se recupere plenamente. Mi doctor me recomendó un postoperatorio de reposo absoluto de dos a tras semanas, y estoy intentado cumplirlo porque siento que lo necesito”, agregó en el post.

Desintoxicación

Karina Velásquez señaló también que está tomando más conciencia sobre su alimentación, algo que la ayudará tras el procedimiento.

“Ya venía de un proceso de conciencia alimenticia realizando una búsqueda e investigación sobre la nutrición y reconociendo que el alimento es nuestra medicina. He descubierto que la nutrición es fundamental para desintoxicar mi cuerpo, ya no solo de las prótesis sino de todos los metales pesados a los que estamos expuestos todos los días. Esa es mi prioridad ahora, enfocarme en esto”, apuntó.

La actriz de “Amor secreto” también señaló que cada día se siente mejor y con mucha esperanza. “Soy consciente del gran aprendizaje que ha supuesto todo esto y que no es solo algo estético, de belleza o por vanidad”, dijo.

Y agregó: “Al final este tipo de momentos llegan a nuestras vidas para enfocarnos en lo que de verdad importa: la salud, el amor propio y, por mucha entereza que parezca tener, enfocarnos en escuchar nuestro cuerpo, nuestro templo, porque los meses anteriores fueron muy duros para mí”.

Agradecida y a la vez consciente, la intérprete, de 44 años, igualmente destacó el respeto que se debe tener por el cuerpo. “De ahora en adelante seré fiel a esta enseñanza y lo cuidaré, le daré una buena alimentación, pensando en no lastimarlo, y así poder desintoxicarme del todo”, manifestó.

“Importancia de ser conscientes y escuchar a nuestro cuerpo”

Para Karina Velásquez, quien decidió contar su experiencia para crear consciencia y ayudar a otras mujeres que enfrentan la mima experiencia, el cuerpo envía mensajes que las personas deben aprender a interpretar.

“En mi caso, reconocer y entender los signos que me daba mi cuerpo fue fundamental para identificar que tenía Enfermedad por Implantes Mamarios (BII). No fue un proceso fácil ni inmediato. Requirió mucha introspección, consultas médicas desesperantes porque no llegaban a dar con el problema y, sobre todo, confianza en mí misma. Escuchar y confiar en mi cuerpo me permitió tomar la decisión correcta para mi salud y bienestar”, reconoció en otro post compartido en la citada red social.

Asimismo, para Karina en este viaje de aprendizaje comentó que aprendió lo importante que ha sido la meditación en todo su proceso de sanación.

“Me ha ayudado a ser más consciente del momento presente, a calmar mi mente y a conectar profundamente con mi cuerpo. La meditación no solo nos proporciona un espacio de tranquilidad, sino que también nos enseña a estar más atentos a las sensaciones y cambios en nuestro cuerpo”, aseguró.