A finales del mes de junio, la actriz Karina Velásquez se retiró sus prótesis mamarias luego de “una etapa maravillosa” que disfrutó muchísimo, pero que ya no resonaba con ella. Aunado a eso, empezó a sentir algunas molestias relacionadas con el síndrome de ASIA, por lo que decidió pasar nuevamente por el quirófano.

“Como muchos de ustedes saben, acabo de vivir un momento que realmente ha transformado mi vida: me realicé una explotación. A raíz de esto, lo he compartido con todos ustedes y he recibido muchísimas historias, historias que me han conmovido, que me han llegado al alma”, manifestó vía Instagram la actriz de películas como “Secreto de confesión” y “Liz en septiembre”.

Los mensajes que recibió, dijo, la llenaron de fuerza y valentía para continuar compartiendo su experiencia, su recuperación y su estilo de vida más saludable y conciente.

Nueva etapa

Karina Velásquez catalogó este momento de su vida como una nueva etapa y admitió que los síntomas que empezó a presentar afectaban su salud física y mental.

“Como muchos de ustedes saben decidí explantarme luego de tener síntomas que afectaban mi salud física y mental.

“He estado en una etapa de desintoxicación para la sanación absoluta, no solo de mi cuerpo sino también de mi espíritu, porque todo lo que somos debe estar en armonía. Seguiré hablándoles de este tema, pero también de alimentación saludable, espiritualidad, energía, neurociencia, meditación, medicina sagrada y más”, prometió.

Las señales

En otro post, la famosa actriz resaltó que el proceso que atraviesa debería ser personal pero prefiere compartirlo con el mundo, en caso de que alguien se sienta identificado y pueda actuar en consecuencia.

“Hace aproximadamente un año empecé a tener unas sensaciones extrañas en mi cuerpo, como unos apagones o blackouts. Yo los sentía como ataques de ansiedad y pánico, como que se me comprimía todo el pecho, pero decidí no darles mucha importancia porque eran esporádicos en el tiempo. En enero de este año decidí visitar a neurólogos, neurocirujanos, endocrinos, a especialistas de todo tipo, con el fin de que me hicieran pruebas para identificar de dónde me venía todo este malestar. No encontraron nada en un primer momento, se limitaron a diagnosticarme un trastorno de ansiedad y a recetarme ansiolíticos”, recordó.

Sin embargo, dudó del diagnóstico y prefirió inclinarse por lo que decía su intuición, así que se planteó que el problema podía venir de sus prótesis mamarias.

“Al visitar a mi cirujano y analizar mis prótesis vieron que mis implantes estaban rotos desde hace mucho tiempo y ese líquido estaba corriendo por mi organismo. Mi cuerpo no hacía otra cosa que intentar defenderse de ese ataque. Las mujeres con prótesis podemos desarrollar BII, que es una enfermedad por implantes m4marios que no hace otra cosa que debilitar y fatigar a la portadora, crearle problemas en las articulaciones, problemas de memoria, ataques variados”, explicó.

En aquel momento, pidió a sus seguidores que le desearan éxito en la intervención quirúrgica e insistió en que mantendría informada a su comunidad, tal como lo hace desde entonces.