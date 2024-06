Karol G prueba suerte en el merengue con el estreno del tema “Si antes te hubiera conocido”. Este es el segundo sencillo que la cantante colombiana presenta este año, después de su colaboración con el DJ Tiësto, “Contigo”, destacó Noticias Caracol.

La intérprete de “TQG” compartió la canción por primera vez en un concierto de su actual gira “Mañana será bonito”. A través de sus redes sociales, Karol G señaló que hace este tributo al género del merengue porque le debe mucho a la República Dominicana.

“Ayer canté un pedacito de mi nueva canción, ‘Si antes te hubiera conocido’, aquí en Londres y no sé qué me encantó más: si la energía de la gente, si podérmela bailar por fin públicamente después de estarla bailándola sola con mis amigos, o si la bandera de República Dominicana que se ve en el fondo. RD es un país al que le debo mucho”, escribió en Instagram.

“Parte de ‘Mañana será bonito’ lo trabaje allá. Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial ahí. Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el cora y me inspira todo el tiempo”, escribió.

La comunidad latina

La cantante agregó que el video también lo grabó en República Dominicana y representa el sabor no solo de un país, sino de la comunidad latina por el mundo entero. “Alegre, feliz, guapachoza, contagiosa… No puedo esperar a que se la bailen también”, dijo.

En el clip, en medio de un karaoke de despecho en la playa, La Bichota aparece con un look tropical, luciendo un traje de baño verde, un top café atado con cordones, y un pantalón dorado sujetado por un cinturón. A solo horas de su estreno, el clip pasa el millón de reproducciones en YouTube y más de 280 mil me gusta.

“Seguramente estarías bailando esto conmigo”

La letra del tema, hay que destacar, habla sobre una persona con quien ella quiere estar, pero no puede porque tiene novia. Esto lleva a que pregunte qué hubiera sido de ellos si se hubieran conocido antes de que él se comprometiera con alguien más.

“¿Qué lo qué? Estamos a rulay. El verano empezó. Fuego. Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando esto conmigo, no como amigos. Hey,

sino como otra cosa”, destaca el inicio de la canción.

“Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa y aunque sea hermosa, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no. Con estas ganas que tengo yo me atrevo a comerme a los dos. Hoy estás jangueando con ella, pero (mmm) después tal vez no”, continúa el tema.

El merengue dominicano no es el único género fuera del reguetón que ha explorado Karol G. Ya antes lanzó la bachata “El barco”, la cumbia “Mi ex tenía razón”, el corrido tumbado “200 copas” y la versión en salsa de “Amargura”.