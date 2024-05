La cantante Kelly Clarkson, quien ha causado sensación con su cambio de físico, compartió que ha estado bajo un tratamiento con medicamentos contra el exceso de peso, destacó el portal español AS.

Clarkson también compartió que su proceso de adelgazamiento es resultado del control médico tras su diagnóstico de prediabetes.

“Mi proceso es diferente de lo que la gente supone, pero acabé teniendo que hacer eso también porque mi análisis de sangre empeoró mucho. Mi médico me persiguió durante dos años y yo le dije: ‘No, me da miedo’. Yo ya tengo problemas de tiroides. Todo el mundo cree que es Ozempic, pero no es así. Es otra cosa. Es algo que ayuda a descomponer el azúcar, porque mi cuerpo no lo hace bien”, detalló Kelly Clarkson durante un reciente episodio de su programa “The Kelly Clarkson Show”, en el que tuvo de invitada a Whoopi Goldberg.

92 kilos

Cabe destacar que Ozempic es un medicamento para adultos con diabetes tipo 2 que, junto con dieta y ejercicio, puede mejorar el nivel de azúcar en la sangre. Aunque no es para perder peso, muchos famosos han confesado usarlo con esos fines.

Kelly Clarkson también reveló que su cambio viene también tras un momento de reflexión que tuvo después de ver imágenes suysa en un concierto en Los Ángeles, donde no se reconoció a sí misma y se dio cuenta de que había alcanzado los 92 kg (ella mide 1.57 m).

Cabe recordar que a principios de este año, la intérprete de “lighthouse” había atribuido su pérdida de peso a un estilo de vida activo en Nueva York y una dieta rica en proteínas y ejercicio.

Goldberg, por su parte, quien también ha experimentado un cambio con su peso, atribuyó su cambio a la ayuda de un medicamento recetado. “He perdido casi como a dos personas. Estoy usando esa inyección maravillosa que funciona para las personas que necesitan ayuda, y me ha ido muy bien”, contó durante el programa.

El diagnóstico médico

El pasado mes de febrero, Kelly Clarkson compartió el diagnóstico que la llevó a cambiar sus hábitos.

“Bueno, me dijeron que era prediabética. Tenía un poco de sobrepeso. ‘Eres prediabética, estás justo en el límite'”, dijo la artista, de 42 años, en un episodio de su programa de entrevistas.

La también presentadora comentó que le tomó alrededor de dos años estar “lista para hacer algo al respecto”, pero comenzó a tener más conciencia y tomo acciones como escuchar a sus médicos, ajustar su dieta y a hacer más ejercicio