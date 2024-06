Kerly Ruiz reveló que tuvo problemas para concebir

Kerly Ruiz decidió contar en sus redes sociales que estuvo dos años intentando quedar embarazada, tras enfrentar dificultades para concebir.

Como se recordará, Ruiz estuvo casada entre 2015 y 2017 con el especialista en marketing Irrael Gómez, quien es padre de su hija Gail. Ese fue el segundo matrimonio de la modelo, de 38 años de edad.

“Ser madre. La mayor bendición y responsabilidad de mi vida…. Me encanta contarles parte de mi historia…. Acá les va: duré casi dos años intentando quedar embarazada; exámenes, preguntas, intentos, todos”, escribió la animadora en una publicación de Instagram.

La criolla, quien actualmente está residenciada en Miami, donde actualmente forma parte del programa ‘Siéntese quien pueda’, destacó lo doloroso que puede ser el camino de la maternidad.

“Mi deseo de ser madre me llevaba a revisar todos los meses con exámenes si estaba embarazada y cada negativo era duro; aplicaciones de ovulación, libros, reportajes, artículos, todos los busqué y me los leí. Hasta que después de tratamientos inclusive visitar casas de adopción se lo entregué a mi Dios y a la vida”, señaló.

Asimismo, Kerly Ruiz recordó que la buena noticia llegó cuando menos se lo esperan, en su camerino y ya lista para animar la presentación a la prensa del Miss Venezuela 2016.

“Me quedé dormida mientras me maquillaban. Mi hambre y las ganas de comerme todo lo que encontraba no era normal en mí y, además, un retraso de meses en mi menstruación que, ojo era casi normal en mí, pero que no lo cuestioné porque como les digo era algo normal,y me llevaron a visitar al médico”, dijo.

“Y que creen la gran pregunta (del médico): ‘¿Kerly tú estás buscando bebé? Porque tienes tres meses de embarazo’. Y Gail era igualita en el eco: tremenda, como ella se hace sentir. Ese día al escuchar su corazón y verla en la pantallita del eco, entendí el sentido de mi vida: ser madre”, manifestó.