El actor estadounidense Kevin Costner acudió al Festival de Cannes 2024 para presentar la primera parte de su proyecto “Horizon”, que se estrenará en cuatro partes a partir de junio y que marca su regreso a la dirección cinematográfica, reseñó el diario mexicano El Universal.

En su comparecencia ante los medios, en intérprete reveló que ha invertido personalmente en la realización de esta producción. “Me han pagado poco por hacer cine, me han pagado mucho y ahora, honestamente, tengo que poner mi dinero para hacerlo”, dijo, tras revelar que invirtió 50 millones de su fortuna personal en este proyecto.

Hipoteca

El actor de éxitos taquilleros como “El guardaespaldas” contó: “Tuve que hipotecar cuatro casas para cumplir el sueño de esta gran odisea sobre la conquista del oeste estadounidense”. El artista reveló que actualmente está tratando de hacer la tercera cinta de la saga, de la que es productor, director y protagonista.

Costner también señaló que quiso estar en Cannes porque es un sitio para ver cine con la mente abierta, pero también para buscar financiación.

“¿Algún billonario en esta sala o en los yates de fuera que quiera financiar mis películas?. Estoy solo en esto”, dijo entre risas.

Y agregó: “He tenido suerte en mi vida, tengo casas, tierras que son importantes para mí, pero no necesito cuatro casas y he decidido arriesgarlas para hacer mi película… Y-o quiero vivir ahí con mis hijos, pero ellos tienen que vivir sus vidas. Si no me equivoco con esto, seguiremos teniendo las cuatro casas, si no, tendrán que buscarse la vida”, destacó en la gala.

Pese a las dificultades

El actor, de 69 años, confía en que “Horizon” tendrá impacto luego que se estrene. “No sé por qué es difícil que la gente crea en esta película. Las he hecho antes, no creo que sean mejores que otra, pero tampoco peores”, dijo.

Otra de las cosas que motiva a Kevin sobre la producción es que la mista marca el debut en el cine de su hijo Hayes Costner. “El personaje del chico que no quiere dejar a su padre en ese momento terrible, ese es mi hijo, y nunca había actuado antes. Mis hijos no están interesados en el cine, y yo siempre he preferido darles papeles a gente que tiene más ilusión de ellos, pero en el fondo soy padre, y lo quería cerca de mí durante el rodaje. Estaba lejos de casa, necesitaba a mi familia cerca y era una manera de tenerlos conmigo”, admitió.

Kevin Costner lleva 20 años sin dirigir una película, ha presentado en Cannes, al igual que Coppola, el proyecto de su vida, por el que además ha hipotecado su casa.



Historias del siglo XIX

Costner aseguró que hizo todo lo que se propuso con la película, admitiendo que el western es un género “terriblemente complicado”.

De acuerdo con la sinopsis que aparece en internet, ‘Horizon’ narra varias historias entrelazadas que se desarrollan a finales del siglo XIX en el oeste de Estados Unidos. La primera parte de la saga, que se proyectó fuera de competición en el festival francés, tiene una duración de casi tres horas y presenta a los personajes de manera gradual: una mujer (Sienna Miller) y su hija, que pierden a su esposo e hijo en un ataque apache; otra mujer (Jenna Malone), que intenta matar al padre de su hijo con la intervención de un vaquero interpretado por Costner; y un soldado (Sam Worthington) que ayuda a los nuevos colonos.

La referida saga llega tras el éxito obtenido con uno de sus últimos proyectos, la serie western “Yellowstone”.

Este trabajo personal lo llevó de nuevo detrás de la cámara, veinte años después de “Open Range”, también presentada en Cannes en 2003.