Kevin Spacey rompe a llorar al confesar que se quedó sin casa

Kevin Spacey, que ha sido acusado y juzgado de varios presuntos delitos de abusos sexuales, rompió a llorar en una entrevista. Lo hizo al confesar que estaba perdiendo su casa en Baltimore debido a las deudas que ha contraído, reseñó EFE.

Fue en el programa “Piers Morgan Uncesored”, donde el protagonista de “House of Cards“, de 64 años, habló de sus problemas legales en curso.

El año pasado, el actor estadounidense fue absuelto de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres. Spacey también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Este año se ha estrenado un documental titulado “Spacey Unmasked” (Spacey desenmascarado), que presenta testimonios de hombres sobre eventos que dicen tuvieron lugar entre 1976 y 2013. Todos se relacionan con lo que describen como comportamiento sexual no deseado de Spacey que el actor ha negado.

Kevin Spacey breaks down as he tells Piers Morgan he's lost his home and now owes 'many millions' in legal bills.



