La cota Lil | Recordando a Felipe

Los periodistas y los fotógrafos, los reporteros gráficos tenemos una relación muy especial, y en el caso de esta escribidora una relación amorosa y cómplice.

Perdí la cuenta de las veces que mis compañeros se prestaban para que yo lograra el objetivo. Recuerdo una vez en Plaza Caracas con Félix Gerardi, esperando a Rubén Blades, y yo sabía que llegaría en una limusina, y le pedí ayuda a Gerardi para capturar ese momento. Y mi amado Félix estuvo encaramado en un andamio como dos horas hasta que el tipo llegó y Flash. Pude titular: Blades busca a América…

Son muchas historias con ellos, con Félix Gerardi, Ray Escobar, Jesús Castillo, el Gurú, Nelson Castro, Orlando Ugueto, Frasso, Gustavo Frisneda, Miguel Gracia y su hijo Javier, Cheo Pacheco, Sandra Bracho, Esso, Gustavo Acevedo, Fersan, Wendy Olivo, y así un largo etc. cubierto de mucho afecto. Mucho.

Pero en este caso el recuerdo de Felipe Amilibia asalta el teclado. Cuento, (o como dicen en Twitter, abro hilo)

Trabajaba yo en Cuba, en Radio Rebelde en La Habana y era el fin de año de 1989. Esta venezolana estaba dispuesta a hacer sus hallacas saliera sapo o rana. Mi comadre Nohemí Pérez Tovar me hizo llegar con tiempo, y a través de alguien que viajó a la isla un rollo de pabilo, alcaparras, aceitunas, harina de maiz, pasas y hasta manteca de cochino herméticamente sellada, además de achote en grano, etc. Luego me dijo: “No sé como vas a hacer para envolverlas, jajaja”.

Bien. Tenía las carnes y los aliños. Ciertamente faltaban las hojas. Entonces mi hijo Uncas y yo nos echamos a caminar La Habana, concretamente la zona de El Vedado y encontramos algunas matas de plátanos. Listo, a pedir permiso y a llevarnos esas hojas.

Nos echamos las hojas en nuestros hombros como el hombre de la emulsión de Scott (el hombre con el bacalao) y nos fuimos a nuestra residencia en el edificio Focsa, (el más alto de Cuba), piso 13. Residiamos en el Apto 13-i.

La cosa es que al llegar al edificio todos los cubanos y los rusos, y los húngaros, y hasta el gringo vecino nuestro nos miraron con harto recelo. Hasta que una cubana de la recepción (carpeta la llaman allá) dijo en alta voz: “Esa venezolana como que va a hacer una Brujería con ese poco de hojas”.

Hicimos nuestras hallacas. Salieron como unas 16. tampoco es que eran muchas. Y el 31 en la noche nos preparamos para cenar antes de irme a la Radio a recibir a 1990 en vivo.

Ding Dong. El timbre de la puerta.

– Voyyy. Y abro. Era Felipe Amilibia, quien retornaba a Venezuela después de hacer un trabajo en Nicaragua y pidió pasar por Cuba.

Qué alegría ver a un compañero de gentilicio fuera de nuestras fronteras, y además se trataba de un compañero de mil batallas.

-Llegas a tiempo. Vamos a cenar con Hallacas. El iluminado rostro de Amilibia me dura hasta hoy en la mente y en el corazón y ahí estará por siempre. No lo podía creer cuando dije ‘hallacas’, y entonces entre cervezas y hallacas le contamos la odisea de las hojas.

Amilibia se comió 4 hallacas de una sentada. No era hambre. Era el gentilicio en esas horas.

Ya no está entre nosotros Felipón, pero recordándolo con entrañable afecto, y en nombre de miles de venezolanos y venezolanas, llegue a quienes capturan imágenes para la ternura, la historia y la gloria, un fraterno abrazo, con el deseo de que en 2021 el periodismo recupere su asiento de absoluta veracidad para que la imagen cierta ilumine, siempre ilumine.

Vaya, Ugueto!

@lildelvalle