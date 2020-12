La cota Lil | Trueno musical

Fue en víspera de Santa Bárbara y en Nueva York cuando seis balazos acabaron con la vida de Luciano Pozo González, Chano Pozo. Seis balazos, el mismo número de tambores que tocaba el Chano en un alarde de maestría como no se vió nunca.

Seis, como el número que define a Changó, el orisha Yoruba del baile y de la música, sincretizado precisamente en Santa Bárbara.

Su hermana Petrona Pozo declararía con el tiempo: “Chano no iba a volver a La Habana, a Cuba. Lo sabía. Unos días antes él se hizo un registro y le salió que tenía que hacerse santo, hacerse Changó, antes de cruzar el mar. Pero mi hermano era muy desobediente y dijo que cuando regresara se lo hacía. Pero yo sabía que no iba a volver. Changó no perdona”.

“Con el machete en la mano/ Tierra va a temblar/Changó ta’ vení”. Igual con la santa mártir católica: “Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena”, pues se dice que interviene ante Dios para detener las tormentas y los rayos.

En cualquier caso los 4 de diciembre están dominados por la música, que para los dos santos abunda y para el arte en general. Hay mucho músico nacido en esa fecha, como el inolvidable Barbarito Diez, legendaria “Voz del Danzón” y en cuanto a la pintura tenemos a Bárbaro Rivas, autodidacta a quien Alí Primera quedó debiéndole un tema.

Hoy es día del natalicio del tremendo músico que fue el mexicano Luis Arcaraz. Creo que uno de los intro más largos en la música popular fue el que hizo para Viajera: 1’57.

Mañana, cuando masiva y decididamente ejerzamos nuestro derecho al voto, será día de cumpleaños de Justo Betancourt. Cantemos entonces a todo pulmón: “Pa bravo yo/ yo te lo dije/ pa’ bravo yo” o aquella: “No estás en nada/ por más que te esfuerces/ no estás en nada”.

