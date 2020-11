La Cotal Lil | Federico y su doctorado

Ya hacía unas semanas nos había avisado: “Me otorgan un Doctorado Honoris Causa en México”.

-¿En México?

“Sí, en Ciudad de México y en la carta que me enviaron me dicen que he trabajado por el bien de México y de todo el mundo”.

Y todos los que supimos nos emocionamos hasta llorar. Y resulta que este jueves Federico Betancourt, ese ser tan importante en la historia de la salsa, salió de Carolina del Norte en Estados Unidos, donde reside desde que su hija se lo llevó por un tema de salud, rumbo a la Ciudad de México donde lo esperaban autoridades de la Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo, y en horas de la tarde de este 5 de noviembre Federico, salsero mayor, fue ovacionado en este recinto universitario. Se recalcó su trascendencia como ser humano, como músico, como persona que ha trabajado por el bien de la humanidad.

El rector Wulfrano Peláez Bahena le entregó las credenciales que acreditan merecidamente a Federico como Doctor Honoris Causa.

Poco antes de la entrega pudimos conversar telefónicamente vía Whatsapp con el homenajeado.

“Lil, esta gente ha averiguado poco de mi vida. Esta gente no sabe que me rasparon tres veces en quinto grado de la primaria. Imagínate si saben, no me entregan este título”.

Es que así es Federico, el del chiste y el buen humor, el de la salsa por siempre, el rajao.