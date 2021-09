La quinta temporada de “The Crown” ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos del drama histórico “The Crown” ya pueden estar más tranquilos pues ya se sabe en qué momento la nueva entrega de la serie regresará con nuevos episodios.

Esta popular serie de Netflix regresará con un elenco completamente renovado como es lo usual en cada temporada. En la quinta será la actriz Imelda Staunton quien dará vida a la reina Isabel II.

Quien también dio vida a Dolores Umbridge en “Harry Potter and the Order Of The Phoenix”, reveló en un comunicado para el evento online de Netflix “Tudum”, que el show renovará sus episodios en noviembre de 2022.

