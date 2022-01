Las siete horas de Ivian Sarcos

En los 80, 90 y una buena parte de principios de los 2000 era muy común que Sábado Sensacional tuviera sus emisiones en vivo. Ciertamente, las cuatro o cinco horas, dependiendo de las necesidades del rating, se iban adecuando a lo que requerían para ganarlo. Así como lo cuento.

Sin embargo, el paso del tiempo fue mermando eso. Ya no era rentable, en términos de rating ni económicos, mantener a un gentío ocupado por tantas horas un sábado. A menos de que fuera estrictamente necesario.

Y eso pasó en 2011, cuando a pocos días de ganar el Miss Mundo, Ivian Sarcos llegó a Caracas para celebrar el triunfo. Si bien no hubo la respectiva bienvenida en el aeropuerto (los tiempos no daban) a la prensa se le invitó al canal. Y no solo a conversar con ella, sino al programa especial que prepararon para homenajearla.

