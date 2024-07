Lasso dijo que quisiera hacer reguetón pero no le sale

El sentido del humor de Lasso fue el gran protagonista de una entrevista en la que contó cómo descubrió lo quería hacer con su vida. Confeso, el cantante venezolano aseguró que la música fue el escenario perfecto para hacerse notar.

“Me gusta muchísimo que la gente me mire. Cuando estaba niño vi un escenario y a todos pendientes de quien estaba allí. Me dije ‘quiero ser eso, que todos me miren’. No sé por qué, pero siempre me ha gustado la atención”, soltó a Camila Canabal en el podcast ‘Camila Live’.

“De repente descubrí la música… Creo que esa fue la manera de llegar y fue cuando comencé a tocar guitarra, entre otras cosas”, agregó con esa honestidad que le caracteriza.

En la dinámica interacción, el cantautor habló también del apoyo de su familia y su gran importancia. Su padre, de hecho, fue quien lo acompañó en sus estudios y luego en su decisión de cantar. Un día hasta lo puso a prueba retándolo a tocar el vals “Natalia”. A cambio le ofreció un millón de bolívares (de aquel entonces) y con ese impulso Lasso no se resistió.

“Estuvo difícil y me senté ocho horas diarias para sacarla. Y sí me pagó el dinero en partes”, contó quien desde los 11 años ya tocaba guitarra.

El cantante confesó también que solo le falta la tesis para graduarse en Ingeniera de sistemas. Sin embargo, a pesar de decidir abandonar la carrera, Lasso señaló que se arrepiente porque ser cantante es difícil.

“Lo que me gusta de estudiar es sentir la seguridad de que, pase lo que pase, tienes un diploma que dice que eres alguien ante el mundo… Igual no me hubiese dedicado a eso porque no soy suficientemente inteligente para ser ingeniero de sistemas”, asomó bromeando.

“Me encantaría hacer reguetón”

Durante la entrevista, el sobrino de la actriz Mimí Lazo sorprendió al revelar que le encantaría bailar y hacer reguetón. “Pero no me sale. Lo que sé hacer, lo hago muy bien y tengo mi público de nicho y me gusta…’Ojos marrones’ fue uno de los discos más escuchados en español y no tenía reguetón”, subrayó.

Otro de los puntos que abordó Canabal en la entrevista tenía que ver con su personalidad. “Soy reservado y muy introvertido… Soy una persona que no tiene miedo a estar solo. Cuando estoy en confianza soy súper simpático pero los entornos sociales me aterran. Si entro a un lugar, y hay mucha gente, me voy a la esquina y me quedo con los que conozco”, apuntó.

En cuanto a su vida familiar, el artista aseguró que hacer una familia en estos momentos sería algo irresponsable.

“Es tiempo y responsabilidad, y ahorita no tengo tiempo”, destacó confirmando que no le ha llegado el llamado a ser papá.