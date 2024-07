Lennins Pérez se confiesa: no me he sentido bien emocionalmente

El rapero Lennins Pérez hizo una dura confesión sobre su salud física y emocional, a tan solo un mes de terminar el ciclo de radioterapia, tratamiento que recibió para atacar el cáncer de colon que le diagnosticaron en diciembre de 2023.

Vía redes sociales, el exintegrante de Cuarto Poder abrió su corazón para contar que “después de mi tratamiento de radioperapia, no he tenido energía y he experimentado un hormigueo constante en las manos y en los pies”.

“Además, he sentido una debilidad extrema, he bajado de peso y no me he sentido bien emocionalmente. Estos síntomas han sido un desafío adicional en mi proceso de recuperación y han afectado mi bienestar general”, siguió el intérprete de “Arenita, playita”.

Foto: cortesía IG @lennins_perez

Duros momentos

Lennins compartió el mensaje en la sección de historias de Instagram, red social donde ha brinda información sobre su recuperación. De hecho, el pasado 21 de junio indicó que terminó la fase de radioterapia.

“Finalmente he completado mis sesiones de radioterapia, gracias a Dios. Ahora, me esperan tres meses de descanso antes de mi próxima cirugía. ¡Es tiempo de celebrar la vida y abrazar cada nuevo amanecer con esperanza y gratitud!”, expresó en aquel momento.

El mensaje sirvió de descripción para un video donde aparece tocando la campaña que hay en algunos centros hospitalarios oncológicos, lo que indica que el paciente culminó el tratamiento. Ese día lo acompañó el actor Giancarlo Pasqualotto, a quien llamó su mejor amigo, su novia, entre otros seres queridos.

No obstante, hace cuatro días dio una noticia triste para su familia. “Hoy, con el corazón lleno de tristeza, despedimos a la fiel compañera de mi mamá, nuestra querida mascota que estuvo con nosotros durante 21 años. Su presencia llenó nuestro hogar de amor y alegría, y su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Aunque ya no esté físicamente con nosotros, su espíritu y los recuerdos compartidos seguirán vivos en nuestros corazones. Descansa en paz, querida amiga Camila”, fueron sus palabras.