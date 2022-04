Liliana Rodríguez contundente: «No voy a ser gorda de nuevo»

Liliana Rodríguez Morillo continúa presumiendo su nueva figura. La venezolana, desde que comenzó a quitarse esos kilitos de más, ha conquistado aún más, la admiración de todos sus seguidores.

«¿Por qué se autosabotea una mujer que piensa que está en control de todo? Empiezas a convertirte en tu peor enemiga cuando, ‘ay, pobrecita, nadie te quiere: ay pobrecita, no te quiere tu marido;, ay pobrecita, tu papá no te quiere y te desprecia en público… Eso te da permiso a comer de más y dejarte y abandonarte porque pobrecita tú. Hasta que tocas fondo y Dios dice: ‘hello, yo te amo, necesitas quererte como te quiero yo, eres valiosa para mí’. Así que hace un año desperté y le dije, tienes razón. Y me quise un poquito más», contó la actriz y cantante de 55 años, en entrevista con el programa «La mesa caliente» de la cadena Telemundo.

En cuanto a la cirugía de manga gástrica que se realizó, Liliana Rodríguez confesó que lo hubiese hecho antes. Recordemos que hace un año, se sometió a esta operación, experiencia que calificó, para ese entonces, como un nuevo comienzo. «Lo hubiese hecho antes, pero uno se llena de tabúes, porque, ¡OMG!, te van a cortar parte del estómago, pero es simplemente una manga. Es lo mejor que hecho en toda mi vida, después de mi hija Galilea, por supuesto. Tengo casi 75 libras (34 kilos) menos», presumió feliz la criolla.

Lea completa la historia en Chevere.life