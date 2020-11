Lista de ganadores de los American Music Awards 2020

Los American Music Awards se transmitieron en vivo el domingo por la noche desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles, con los protocolos de bioseguridad por el covid-19, el espectáculo tuvo actuaciones en vivo, presentadores en persona e incluso una pequeña audiencia.

La gran protagonista de la velada fue Taylor Swift, quien fue distinguida con el premio a Artista del Año y Mejor Artista Femenina en la categoría Rock/Pop. Además, se impuso en la terna Mejor Video Musical por “Cardigan”.

The Weeknd, otro de los grandes premiados, se consagró en ternas como Artista Masculino Favorito de Soul/R&B y Álbum Favorito de Soul/R&B por “After Hours”.

American Music Awards estrenó categoría latina y Doja Cat ganó el premio a la artista nueva del año y Becky G ganó el premio a la artista latina favorita, una nueva categoría en los American Music Awards.

A continuación la lista de los ganadores de los American Music Awards 2020, según lista de la AFP

– Artista del año: Taylor Swift

– Nuevo artista del año: Doja Cat

– Colaboración del año: Dan + Shay y Justin Bieber, “10,000 Hours”

– Artista femenina de pop / rock favorita: Taylor Swift

– Artista masculino favorito de pop / rock: Justin Bieber

– Dúo o grupo favorito de pop / rock: BTS

– Canción favorita de pop / rock: Dua Lipa, “Don’t Start Now”

– Álbum favorito de pop / rock: Harry Styles, “Fine Line”

– Artista femenina de rap / hip-hop favorita: Nicki Minaj

– Artista masculino favorito de rap / hip-hop: Juice WRLD

– Canción favorita de rap / hip-hop: Cardi B y Megan Thee Stallion, “WAP”

– Álbum favorito de rap / hip-hop: Roddy Ricch, “Please Excuse Me For Being Antisocial”

– Artista femenina favorita de soul / R&B: Doja Cat

– Artista masculino favorito de soul / R & B: The Weeknd

– Canción favorita de soul / R&B: The Weeknd, “Heartless”

– Álbum favorito de soul / R&B: The Weeknd, “After Hours”

– Artista femenina country favorita: Maren Morris

– Artista masculino de country favorito: Kane Brown

– Dúo o grupo country favorito: Dan + Shay

– Canción country favorita: Dan + Shay y Justin Bieber, “10,000 Hours”

– Álbum country favorito: Blake Shelton, “Fully Loaded: God’s Country”

– Artista latina favorita: Becky G

– Artista latino masculino favorito: Bad Bunny

– Canción latina favorita: Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”

– Álbum latino favorito: Bad Bunny, “YHLQMDLG”

– Artista de rock alternativo favorito: veintiún pilotos

– Artista adulto contemporáneo favorito: Jonas Brothers

– Artista de inspiración contemporánea favorita: Lauren Daigle

– Artista de música electrónica de baile favorita: Lady Gaga

– Artista social favorito: BTS

– Video musical favorito: Taylor Swift, “cardigan”

– Banda sonora favorita: “Birds of Prey: The Album”

