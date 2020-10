Llega la primera película hecha por zoom

El director japonés que saltó a la fama con una película de zombis, que incluía un plano secuencia deliciosamente largo, ha recurrido para su más reciente proyecto a una herramienta que se ha vuelto parte cotidiana en la era de la pandemia: las llamadas por zoom.

La nueva película de 26 minutos de Shinichiro Ueda se filmó remotamente, sin que nadie tuviera que verse en persona, e incluye imágenes tomadas por los mismos actores con sus celulares, así como grabaciones de las juntas en la ahora omnipresente aplicación de videollamadas.

La comedia de terror centrada en el teletrabajo, One Cut of the Dead Mission: Remote, ya está disponible en youtube.

“Todo Japón, el mundo entero, se siente un poco estresado por el temor en torno al coronavirus, así que simplemente tenía el deseo de alegrar a la gente un poco con entretenimiento ligero”, dijo Ueda, de 36 años, en una entrevista reciente hecha muy a modo por zoom.

La historia se centra en un elenco y equipo de filmación que está rodando un cortometraje sobre un intruso misterioso que ataca a sus víctimas haciéndoles cosquillas para que no puedan dejar de reír. “Ver entretenimiento me ha salvado. Sentí que tenía una especie de misión”, dijo Ueda