Lo amo, pero no lo deseo

Dr. Miguel Sira

Isabela es una joven de 23 años que me escribe lo siguiente: Tengo una relación de 5 años con un hombre de 24 años, estoy muy preocupada porque he perdido el deseo sexual desde hace 2 años para acá; no me dan ganas en lo absoluto, pero yo lo amo, y me encanta estar con él. Tengo miedo de que esto dañe mi relación. Me dicen que esto les pasa a las personas frígidas, que no sienten deseo ni excitación. Tengo miedo de perder mi relación, pero sobre todo de que él se encuentre a otra pareja ¿qué debo hacer?, ¿es normal que a mi corta edad padezca de esto?”.

La falta de deseo sexual es uno de los motivos más frecuente de consulta a los sexólogos. Es común que aparezca en mujeres varios años después de casadas, en madres de varios hijos que están agotadas y aburridas de su día a día. Actualmente afecta a parejas entre 25 y 40 años, y puede presentarse en la mujer, en el hombre o en ambos. Estas parejas manifiestan que se aman, que no tienen conflictos de pareja, que quieren seguir juntos, formar una familia. Lo primero que hace el sexólogo es descartar causas orgánicas, trastornos del estado de ánimo, cansancio, estrés, problemas económicos o de privacidad, miedo al compromiso, falta de amor e infidelidad. Los inicios pueden ser abruptos o paulatinos; puede manifestarse en dejar de tomar la iniciativa, en una marcada disminución de la frecuencia sexual o con el cese absoluto de las mismas. Puede aparecer en el noviazgo, al irse a vivir juntos, al poco tiempo de casados (o en matrimonios que llevan muchos años juntos), después del nacimiento del primer hijo o de los hijos posteriores, aunque también puede presentarse en parejas de novios que ni siquiera viven juntos. Pueden haber existido problemas sexuales en el hombre como eyaculación precoz previa, pero generalmente no hay ninguna otra disfunción primaria.