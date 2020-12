Los Amigos Invisibles celebran su mejor álbum

Amigos Invisibles también tiene motivos para celebrar su disco más emblemático. Y lo hace con el relanzamiento y remasterización de los temas de A Typical & Autoctonal Venezuelan Dance Band, la producción discográfica que le abrió las puertas de los mercados internacionales.

Julio Briceño, quien ha sido la voz de la banda desde su creación en 1991, dijo que no hay sorpresas en la producción, “porque todo lo que teníamos en ese momento lo grabábamos. Era nuestro primer disco, el cual nos costó mucho tiempo producir; conseguir el dinero; hacer los temas. No sabíamos si después íbamos a tener otra oportunidad. Así que no dejamos nada pendiente”.

El resultado fue un álbum que, casi sin querer, llegó a manos de David Byrne, el cantante de Talking Heads. Le gustó el material. Los llamó y los firmó con su disquera. El resto es historia. El estilo único los llevó a marcar un antes y un después de los grupos nacionales.

A 25 años de distancia, Briceño comentó que esta reedición estaba planteada antes de la pandemia. “Pero todo se conjugó y nos llevó a entender que, lo que comenzó como un estilo “más único que irreverente se mantiene. La pandemia nos pegó como a todos y nos puso a buscar alternativas. Hemos hecho algunos conciertos en línea, pero extrañamos en contacto con la gente.

Ojalá podamos volver pronto a tenerlo”.

El grupo espera, como la mayoría de los artistas nacionales, retomar su agenda de presentaciones para 2021. l