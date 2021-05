Los años dorados | Guaco llegó a 50

De muy mal gusto, y de personas irresponsables, fue publicar que el músico y cantante Willie Colón había fallecido. Otros también escribieron que estaba muy bien de salud. Colón no ha muerto, pero está luchando por su recuperación, después del accidente automovilístico que sufriera el 20 de abril junto a su esposa en Carolina del Norte. El multifacético artista publicó en su cuenta de Twitter: “Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB”…

El cantante de salsa Víctor Velosa incursiona como locutor. El programa que acaba de comenzar lo conduce en Guarenas/Guatire, bajo el nombre de Salsa con doble V, por la señal de Aguila 91.3 FM, todos los sábados de 2 a 4 pm. Esta es una nueva faceta de este excelente vocalista que perteneció a Proyecto A. Suerte mi estimado amigo…

Y ya que nombramos Guarenas, el amigo John Alexander Bacca botó la casa por la ventana el pasado sábado. Tremenda rumba la que armó el coordinador general de producción de Caliente Stereo 105.9 FM por motivo de su cumpleaños. Lo animó la banda de Chucho Uzcátegui y duró hasta altas horas de la noche. Gracias por la invitación, pero no pude asistir…

La nueva producción del grupo Guaco se llama Julio Rivera 50 y estará dedicado al recordado Rivera, también conocido como “Julito”, quien estuvo como percusionista de Guaco durante 32 años; y que falleció el pasado 29 de junio en Ciudad Ojeda, estado Zulia, por complicaciones de neumonía, además de padecer de hipertensión y diabetes. Se espera que este disco número 50 de Guaco se lance el próximo año y contará con la colaboración de músicos que han compartido con la banda y uno de ellos podría ser el salsero Gilberto Santa Rosa.

