Los Cadillac’s: la competencia ya no nos preocupa

Tres años estuvieron sin grabar, sin presentarse y sin lanzar un tema Emilio y Luifer. Aunque no temieron que el proyecto de Los Cadllac’s sucumbiría, sí sintieron que aunque la pausa fue forzosa también era necesaria.

La ruptura con el mánager que los ayudó a tener éxito tanto dentro como fuera de Venezuela fue la razón principal del silencio. “Fue un proceso traumático del cual no hablamos, pero que nos ayudó a crecer y del que salimos fortalecidos. Le agradecemos mucho a él, sobre todo el trabajo internacional que hizo con nosotros. Ahora estamos enfocados en el relanzamiento de nuestra carrera”, afirmó Emilio.

En 2021 no quisieron perder tiempo y lanzaron Ella baila sola, tema que si bien suena al otro dúo español del mismo nombre tiene, entre otras cosas, la misión de rescatar el merengue. Su merengue.

—¿De los tres años de ausencia, uno fue en pandemia. Cómo influyó eso en el relanzamiento?

—Emilio: La pandemia fue algo que nos sorprendió a todos. Nosotros estábamos en plena transición de lo que vivimos durante 16 años. De 2003 a 2019 no paramos. Necesitábamos esa pausa.

—¿Cómo se plantearon ese rescate del merengue?

—Luifer: Tenemos una generación que creció con nosotros y ahora merece unos temas más maduros. Nosotros también lo somos. Yo soy ahora cabeza de familia, por ejemplo, y veo la vida desde otro punto de vista. Emilio no tiene familia, pero también ha madurado como persona.

—Emilio: En el mercado musical venezolano falta merengue. Sin dejar nuestro sonido de lado, Ella baila sola viene a rescatar aquellas canciones nuestras como Ponte pa’ la foto o Me marcharé. El mercado está lleno de reguetón y nosotros queremos ir más allá. Atender a nuestros seguidores de siempre, pero también mostrarle a los nuevos cuál fue nuestro sonido. En estos momentos, para nosotros, la competencia ya no nos preocupa.

—Comenzaron muy jóvenes con unas expectativas, ¿Una carrera de casi 20 años terminó siendo lo que esperaban?

—Emilio: Y más. Crecimos viendo Sábado Sensacional, esos grandes espectáculos que hacían y cuando tuvimos el chance de estar por primera vez en uno no lo creíamos. Incluso hemos rescatado la interacción con nuestros seguidores en las redes sociales. Cosa que a Luifer no le termina de gustar, pero que es importante hacerlo.

—Luifer: Así pasó cuando salimos por primera vez de Venezuela. Todo lo que se nos fue presentando en el camino sirvió para que lográramos lo que tenemos ahora. Para que hayamos llegado a esto. Y sobre lo de las redes, estoy acostumbrándome, porque eso de estar todo el día (hizo el gesto de selfie) no va conmigo, pero lo entiendo.

—¿Qué le dicen a quienes los atacan en redes por su música o por su posición política?

—Emilio: Hemos aprendido a no hacer caso. Nuestro trabajo es hacer música y mostrarle a la gente que nosotros somos los que cantamos y que cuando estamos en vivo somos quienes estamos ahí. Eso también forma parte de la evolución adulta que tenemos.

Los caballos

Ella baila sola forma parte del nuevo disco que el dúo lanzará en los próximos meses, Los caballos.

Se trata de una producción de once temas bajo la batuta de varios productores, entre ellos Reggie El Auténtico y Juan Miguel. De hecho, con este hicieron uno de los temas, Dámelo todo. Asimismo, en la producción también hay dúos con Omar Acedo y Antonio “El Potro” Álvarez. El próximo sencillo promocional será Cuándo y dónde. Luego darán a conocer Nalgadas y La mujer de mi vida. “Esperamos que pronto termine la pandemia para poderlos presentar en vivo”, acotaron.