“Los juegos del hambre” extiende su universo con otra aventura

“Los juegos del hambre” tendrá mucha más tela que cortar a partir del lanzamiento de uno nuevo libro titulado “Sunrise on the Reaping” (“Amanecer en la cosecha”). Tras la trilogía original y la precuela, “Balada de pájaros cantores y serpientes”, la publicación llegará en 2025.

La información fue revelada por la editorial Scholastic, a través de sus redes sociales, develando que se publicará el quinto libro de la popular saga. La autora estadounidense Suzanne Collins dio curso a la historia ya contada, destacó el portal Variety.

“Me inspiré en la idea de sumisión implícita de David Hume y, en sus palabras, ‘la facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos’… La historia también se prestó para profundizar en el uso de la propaganda y el poder de quienes tienen el control. La pregunta ‘¿es real o no?’, cada día me parece más interesante”, dijo al citado medio.

El nuevo proyecto de Suzanne Collins narrará el Segundo Vasallaje de los veinticinco, lo que vendría siendo el año en que Haymitch Abernathy ganó los juegos. Será el quinto título.

El personaje, de los más queridos, fue interpretado por el actor Woody Harrelson y es recordado por ganar la edición 50 de los Juegos del hambre.

El volumen de la serie se ubica cronológicamente 24 años antes de la novela original de 2008. “Amanecer en la cosecha” promete una historia llena de acción, drama y enfrentamientos.

Adaptación a la pantalla grande

Según la información, los cuatro libros anteriores han sido adaptados a la pantalla grande convirtiéndose en una franquicia. Los tres primeros “Los juegos del hambre”, “En llamas” y “Sinsajo”, se transformaron en cuatro películas. Estuvieron protagonizadas por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth.

La cuarta novela, “Balada de pájaros cantores y serpientes”, vio la luz en la gran pantalla en 2023 con Tom Blyth y Rachel Zegler encabezando el elenco. Es la primera en la que no estaban los actores originales, pues la historia es una precuela que ocurría muchos años antes.

“Los juegos del hambre” comenzó a publicarse en el año 2008 y cerró su trilogía original en 2010.

El universo cinematográfico volverá en una nueva película de la pasada precuela de “Los juegos del hambre”, cuyo debut será en noviembre de 2026. Hasta los momentos no hay mayores detalles sobre la cinta.

La película del nuevo libro, por su parte, estará ambientada 24 años antes de la trilogía original, a décadas de “The Ballad of Songbirds and Snakes”. Esta producción aún no está confirmada.