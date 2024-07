Los Reyes del Mambo estrenaron tema y video de “Sirena”

La agrupación venezolana Los Reyes del Mambo apuesta por abrir espacio en la música con su reciente sencillo “Sirena”, canción que viene acompañado de su respectivo videoclip grabado en el estado La Guaira.

Al respecto, Alexander “Alex” Pinto y Freddy “Difre el especialista” Martínez destacaron que el sencillo significa crecimiento, ya que además de “Sirena” están trabajando en otros temas.

“Estoy muy contento. Para mí es un honor compartir nuestro videoclip del tema promocional. Es un tema mágico, porque hablamos sobre la belleza natural de la mujer y de la química que puede tener la mujer y el hombre… es la magia que hay del amor cuando nos atrapa”, dijo Alex en una presentación a la prensa y Show Case.

Foto: Cheo Pacheco

“Salió de forma orgánica”

Los artistas, quienes pretenden hacer bailar con este merengue, están preparando sorpresas para los meses que quedan del 2024.

“El tema nació en noviembre de 2023. Le hice la propuesta a Alex sobre el tema. Yo tenía un disco que se llama ‘El renacer’ como solista… no sabía que este junte se iba a dar. Los Reyes del Mambo este 2024 hemos trabajado sin parar… hemos tenido presentaciones y a la gente le ha gustado el potencial que tenemos en tarima y nos llamaron Los Reyes del Mambo”, dijo Difre el especialista.

Asimismo, Alex, quien perteneció al grupo Zona3, agregó que “Sirena” salió de forma orgánica. “Las cosas que se dan de esta manera son bendecidas desde allá arriba en el cielo. Este tema nos ha abierto mucho las puertas”, reflexionó.

Durante la interacción con los medios, los cantantes reconocieron la evolución que han tenido hasta los momentos.

“Hemos tenido una gran evolución. En nuestros inicios estábamos pichones porque nos estábamos conociendo y poco a poco nos fuimos acoplando, y hoy ya conformamos una dupla con mucha química”, aseguró Alex.

Los cantantes dejaron claro que no descartan experimentar con ritmos y sonidos; al contrario, lo suyo es probar con distintas categorías. “Nosotros no nos cerramos a ningún tipo de género. Estamos trabajando reguetón y bachata”, adelantó Martínez.

Foto: Cheo Pacheco

Amor y deseo

El video fue dirigido por Iván Dirige / Miguel MTR y Producción Musical de Reny World / Heskonek Flow Fantasy. Está inspirado en el amor y en el deseo de dos personas cuando se conocen.

En el clip se puede apreciar a los cantantes y la modelo protagonista bailando y disfrutando en del mar. A tan solo horas de su estreno, el audiovisual roza las 2 mil visualizaciones y suma más de 1000 “me gusta” en la plataforma YouTube.

“No sé qué es lo que tú tienes que a mí me pone mal/moviendo esas caderas mami me haces sudar… no sé qué pasa conmigo cuando te tengo cerca… la conocí en la arena, el sol está que quema y con tu cuerpo de sirena yo me quiero quedar”, es parte de la letra del merengue caribeño.

Proyección internacional

Los artistas también destacaron que planean presentar el tema en diferentes partes del mundo.

“Lo hicimos primeramente para estrenarlo en nuestro país para que nuestra gente se deleitara con nuestro talento… también, tenemos una proyección internacional en Chile, Panamá, Colombia, Estados Unidos y Europa en Francia, España”, dijo Freddy.

Como adelanto de lo que viene para Los Reyes del Mambo, los muchachos comentaron que además de trabajar con otros géneros, se encuentran preparando nueva producción.

“Tenemos un disco preparado… cuando salió ‘Sirena’ salió el segundo tema que no sabíamos que lo íbamos a grabar, pero lo grabamos y así fueron saliendo los temas… hay un tema que se llama ‘La tóxica’ que podría ser el segundo tema”.

Y agregaron: El mambo es un ritmo cubano, pero quisimos darle ese toque actual. Hay géneros que están surgiendo y estamos ligando géneros viejos con los nuevos para darle vida a la música.