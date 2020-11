Luz y sombra: Lo nuevo de Servando Primera

Servando Primera anunció el lanzamiento próximo de su primer álbum como solista, el cual tendrá por nombre Luz y sombra.

La información la ofreció el cantante en una entrevista concedida a Irrael Gómez en el canal de youtube, Conversaciones que no se publican, transmitida el pasado domingo.

Servando explicó que el nombre del disco se debe a los muchos géneros que reúne en el material discográfico, que además de formar parte de sus gustos, evidencian la dualidad del ser humano.

“Para mí es muy difícil identificarme con un solo género y necesitaba organizar todas estas canciones que vienen, bolero, salsa, rock, urbano, y que la gente pueda entenderlo, entonces lo identifiqué como Luz y sombra. Luz, las canciones más alegres, más esperanzadoras, más románticas, y en sombra, las más depresivas, más melancólicas, más cachondas. Todos tenemos esos dos lados”.

La identidad es clave. Durante la conversación el cantante y compositor venezolano, ganador de un Grammy Latino, expresó que la identidad es clave, al preguntársele por qué cree que en países como Colombia los músicos tienen más éxito y reconocimientos a nivel internacional que en Venezuela. “Yo creo que en Venezuela muchos tenemos cédula pero pocos identidad”, expresó.

“Tú no vas a poner el Alma Llanera para que la gente se vaya de la fiesta, tú la pones para que la gente se pare y baile joropo trancado en ese piso, se quite los zapatos y empiece la fiesta, es un tema cultural que viene desde la raíz, no de ahorita y creo que tenemos que empezar a reconocer cuáles son los puntos claves nuestros, darles el valor que se merecen, darnos nuestro lugar y enamorarnos de nuevo de nosotros”, añadió.

El intérprete de De Sol a Sol aseguró que el talento nacional no tiene nada que envidiarle al del mundo, “lo que nos falta es un poco de proyección y promoción a lo nuestro”, dijo. Ayer se realizó en todas las plataformas digitales el estreno del videoclip del sencillo titulado Obviamente, contenido en Luz y sombra.