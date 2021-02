“Mank” y “El juicio a los 7 de Chicago” líderes en los Globos de Oro

Tras un año en el que la pandemia prácticamente vació las salas de cine, Netflix dominó las nominaciones a los Globos de Oro, con sus series, pero también con sus películas. “Mank” de David Fincher lidera el apartado de cine con seis candidaturas.

En su 78va edición los Globos, que se postergaron dos meses debido al coronavirus, trataron de despertar siquiera parte del entusiasmo por los premios el miércoles en una temporada ampliamente virtual que ha sido despojada de sus glamorosas fiestas y alfombras rojas. Quizás para compensar la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga estos reconocimientos, les dio tantos reconocimientos a dos fastuosas piezas de época sobre realeza — tanto de Hollywood (el filme en blanco y negro “Mank” dramatiza la producción de “Citizen Kane”, o “El ciudadano Kane”) como británica.

“Mank”, sobre el coguionista de “Citizen Kane” Herman Mankiewicz fue nominada a mejor película de drama; mejor actor, para Gary Oldman; mejor director, para Fincher; mejor actriz de reparto, para Amanda Seyfried; mejor música original, y mejor guion para Jack Fincher, el padre del director que escribió la película antes de morir en 2003.

“Mank” (2020) dirigida por David Fincher y protagonizada por el también nominado a mejor actor, Gary Oldman.

“Pese a un año estresante por la pandemia, acoger las tradiciones da cierto consuelo. Quizás es una señal de esperanza de que eventualmente saldremos de esto”, dijo Oldman en un comunicado. “Los Globos de Oro son una gran señal tanto de tradición como de normalidad”.

“The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”) de Aaron Sorkin, otro estreno de Netflix sobre el choque contracultural en la Convención Nacional Demócrata de 1968, fue el segundo filme más nominado, con cinco menciones que incluyen mejor película de drama; mejor director y mejor guion, para Sorkin; mejor actor de reparto, para Sacha Baron Cohen; y mejor canción.

“Es raro celebrar cuando tanta gente está sufriendo, pero por otro lado, al menos para los amantes del cine los Globos de Oro son algo divertido”, dijo Sorkin vía telefónica. “La de este año será una ceremonia extraña. No estoy seguro de qué están planeando. Quién sabe cómo se verá”.

“El juicio a los 7 de Chicago” fue una de las mejores valoradas.

Las otras candidatas a mejor película de drama son “Nomadland” de Chloe Zhao, “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza”) de Emerald Fennell, y “The Father” (“El padre”) de Florian Zeller. También fueron postulados muchos de sus protagonistas: Frances McDormand (“Nomadland”), Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) y Anthony Hopkins (“The Father”).

Netflix no publica cifras de taquilla y tanto “Nomadland” como “The Father” no han tenido amplias proyecciones en cines. Así que el total de taquilla para la categoría — un mínimo histórico de unos 265.000 dólares — se debe completamente a “Promising Young Woman”, el aclamado drama de venganza de Fennell.

Un año después de que se nominara a ninguna mujer en el apartado de dirección, como tampoco ninguna película dirigida por una mujer, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood nominó a más realizadoras que nunca. Regina King, por “One Night in Miami” (“Una noche en Miami”), Zhao y Fennell se medirán por el premio al mejor director con Sorkin y Fincher.

Al separar las películas de drama de las de comedia o musical, los Globos le dan un impulso a un comodín de la temporada de premios: “Borat Subsequent Moviefilm”. La cinta de Baron Cohen — una de las pocas nominadas parcialmente filmadas durante la pandemia — fue postulada a mejor película musical o de comedia, mejor actor de comedia para Baron Cohen, y mejor actriz de reparto para Maria Bakalova.

En un comunicado, Baron Cohen celebró las nominaciones tanto de “Borat” como de “The Trial of the Chicago 7”: “Estas dos películas son diferentes, pero comparten un tema común: a veces tenemos que protestar las injusticias con toda nuestra farsa”.

Si ninguna ganara, dijo: “Prometo contratar a Rudy Giuliani para refutar los resultados”.

También fueron nominadas a mejor película musical o de comedia “Palm Springs”, “The Prom” (“El baile”), “Music” y “Hamilton”. La versión filmada del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda no es elegible para los Oscar, pero lo era para los Globos, que también postularon la actuación de Miranda.

Como se esperaba, Chadwick Boseman recibió una nominación póstuma por su trabajo en “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”), al igual que su compañera de elenco Viola Davis.

Por el premio al mejor actor en una película de drama compiten, además de Oldman, Hopkins y Boseman, Riz Ahmed por “Sound of Metal” (“El sonido del metal”) y Tahar Rahim por “The Mauritanian”. Junto con McDormand, Davis y Mulligan, las nominadas a mejor actriz de drama son Andra Day por “The United States vs. Billie Holiday” y Vanessa Kirby por “Pieces of a Woman” (“Fragmentos de una mujer”).

“La Llorona” (Guatemala) competirá como mejor película en lengua extranjera

Una película guatemalteca, “La Llorona” de Jayro Bustamante, competirá por el premio a la mejor cinta en lengua extranjera junto con la danesa “Another Round”, la italiana “The Life Ahead”, la coreana “Minari” y la francesa “Two of Us”.

“Estamos tan emocionados de representar a América Latina en los Globos de Oro. Es un sueño para todos nosotros llegar aquí”, dijo Bustamante, coguionista y director del filme, en un comunicado. “Queremos agradecerle a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por rememorar un cine que ha sido por mucho tiempo silenciado. Es un gran honor”.

“La Llorona” reflexiona sobre las heridas del conflicto vivido en Guatemala durante la década de 1980 y reclama la verdad para los crímenes de la guerra civil.

“The Life Ahead” (originalmente titulada “La vita davanti a sé”), protagonizada por Sophia Loren y dirigida por su hijo, Edoardo Ponti, sigue a una sobreviviente del Holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido.

Estimar los prospectos de premios para la mayoría de las películas ha sido difícil este año, al no haber funciones para prensa y otros eventos presenciales, y algunas películas que pudieron haber sido grandes contendientes vieron sus estrenos postergados. Pero aun así había muchas opciones para la asociación de prensa extranjera, un impredecible grupo de 89 miembros votantes que sorprendió a los observadores el miércoles.

Spike Lee, cuya hija Satchel e hijo Jackson fungirán como embajadores de los Globos este año, fue completamente desairado con su drama sobre veteranos de la Guerra de Vietnam “Da 5 Bloods” (“5 sangres”). Meryl Streep, quien ha ganado ocho Globos de un récord de 32 nominaciones, no figuró esta vez ni por “The Prom” ni por “Let Them All Talk”. Y las candidaturas para la interpretación de Jared Leto de un asesino en serie en la recién estrenada “The Little Things” y para el musical dirigido por Sia “Music” fueron tan inesperadas como cuando postularon a “The Tourist” (“El turista”).

El anuncio de las nominaciones también fue reducido debido a la pandemia. Las presentadoras Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson leyeron las candidaturas no de un teleprompter, sino de hojas de papel, desde lo que parecían ser sus casas en un streaming en vivo.

Los Globos suelen ser el primer gran evento de la temporada de premios de Hollywood, que termina coronando a la mejor película en los Oscar. Mantendrán la distinción, pese a que se postergaron hasta el 28 de febrero y optaron por una ceremonia que se dividirá entre ambas costas de Estados Unidos, con Tina Fey en Nueva York y Amy Poehler en Beverly Hills, California conduciendo la velada. Los Oscar serán el 25 de abril.

AP