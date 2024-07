Margot Robbie está embarazada de su primer hijo

La actriz y productora australiana Margot Robbie espera su primer hijo junto a su esposo, el productor Tom Ackerley, según informó el portal de la revista People. La noticia, sin embargo, no ha sido confirmada hasta el momento por sus representantes.

“Múltiples fuentes confirman a People que la estrella de ‘Barbie’, de 34 años, y su marido’, están en la dulce espera”, comunicó el medio enfocado en temas del corazón, reseñó EFE.

La relación personal entre la protagonista de ‘Barbie’ con Ackerley, actor y productor británico que como Robbie también tiene 34 años, comenzó en 2013 tras conocerse en el rodaje del drama ‘Suite Francesa’ (en español), donde ella hacía el papel de Celine y él se desempañaba como ayudante de dirección.

Sin embargo, durante los primeros meses fueron solo amigos. Después de trabajar juntos en la productora LuckyChap, donde también están Sophia Kerr y Josey McNamara, surgiría el noviazgo.

Bajo perfil

La pareja, que siempre ha mantenido su romance en privado, no anunció su compromiso antes de casarse.

En 2016, finalmente contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Byron Bay (Australia) y recientemente Ackerle dijo que sobrellevan su faceta profesional y personal de una manera “perfecta”, pasando “las 24 horas del día juntos”.

Además, hoy mismo han aparecido nuevas fotos en internet que muestran a Robbie con la barriga al descubierto y ligeramente abultada durante unas vacaciones en el Lago de Como (Italia), lo que también ha hecho pensar a muchos que espera su primer hijo con su marido Tom Ackerley.

Cabe destacar, que antes de este romance, Margot Robbie se autodefinía como “She was to “la soltera máxima”.

Enamorada

“La idea de las relaciones me hacía querer vomitar. Y luego la relación creció en mi. Fuimos amigos durante tanto tiempo”, contó a la revista Vogue sobre su romance con Ackerley.

“Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: ‘Oh, él nunca me amaría. No seas rara, Margot. No seas estúpida y dile que te gusta.’ Y entonces sucedió y me dije: ‘Por supuesto que estamos juntos. Esto tiene mucho sentido”, señaló también a la publicación.

Cabe destacar, que el próximo proyecto conjunto de Margot Robbie y Tom Ackerley, la comedia “My Old Ass”, de Megan Park, será lanzado en Estados Unidos el próximo 13 de septiembre.

Robbie, como se recordará, vivió uno de sus años profesionales más exitosos tras el estreno de ‘Barbie’, película que produjo y protagonizó. La cinta supero los mil millones de dólares en la taquilla global.