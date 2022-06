Mariah Carey demandada por plagio de «All I want for Christmas is you»

Tal parece que Mariah Carey pasará por los tribunales para aclarar el supuesto plagio de la canción «All I want for Christmas is you», uno de sus más grandes éxitos.

El demandante, Andy Stone, asegura que compuso una canción con el mismo título cinco años antes, pese a que musicalmente no tienen nada que ver, destacó Milenio.

«All I want for Christmas is you» se ha convertido en himno desde que empezara a sonar en 1994. A pesar de compartir título, las dos canciones son completamente diferentes, pero Stone afirma que Carey no pidió permiso. Hasta los momentos, la demandada aún no ha hecho declaraciones.

