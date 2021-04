Mariángel Ruiz : “La revista es un trabajón”

Haber sufrido de coronavirus en 2020, pese a que se cuidó lo más que pudo, hizo que Mariángel Ruiz redimensionara su vida. No solo la personal sino también la profesional.

Es así como la animadora le dio forma a una inquietud que tenía desde hacía tiempo pero que, por falta del mismo, no había podido concretar.

Así surgió la idea de Revista Mariángel, un proyecto que nació en septiembre de 2020 en instagram. A las dos semanas ya estaba en formato web. En febrero saltó a digital y, desde este miércoles, a la TV.

Su estreno fue como una de las secciones del magazine de Venevisión, Portada’s. Se trata de micros del propio contenido digital de su revista, la cual, además, distribuye gratuitamente por correo electrónico.

—¿Cuáles son los criterios con los que escoge los contenidos a publicar?

—Al principio era curadora, y seleccionaba los contenidos que me parecían, pues todo lo que comparto tiene que ver con lo que consumo en mi día a día. Me encargo desde escribir hasta diseñarla y buscarle las fotografías. También lo hago con la cuenta de instagram, las versiones de los textos… La revista es un trabajón. El proyecto evolucionó y tengo unos expertos que me colaboran escribiendo en otras áreas. Lo que sí hago a veces es adecuar los títulos para que tengan punch.



—¿Cómo considera su regreso a la TV venezolana aun con algo que no es en vivo?

—No es en vivo pero sí es totalmente producido por mí. Yo estoy, al igual que como lo estuve en el formato digital, detrás de todo. Selecciono de qué voy a hablar, hago el guion, lo dirijo y hasta participo en la edición. Tengo una productora desde hace unos años y por eso se me facilita un poco más las cosas. Considero, además, que son unos contenidos con los que la gente puede identificarse, porque tocamos temas como salud, crecimiento personal, nutrición, belleza, tecnología. Según vayamos creciendo, iremos incorporando más. Por ahora, solo somos 3 personas.

—Además de haber sufrido la enfermedad ¿Cómo siente que la pandemia la cambió?

—No lo voy a romantizar porque ciertamente han sido dos años muy duros. Hay días en los que siento energía y me enfoco. Y hay otros en los que me cuestiono si vale la pena hacer tantas cosas. Pero siempre gana el entusiasmo. En el confinamiento fuerte comenzaron a surgir muchas ideas y las he ido reactivando. Por ejemplo, ahora estoy de nuevo con mi marca de ropa que tuve paralizada y la retomé.

Otro Aire

Pero este no es su único proyecto. La próxima semana lanzará en el canal de youtube de Unión radio La historia de esta semana, un repaso de las principales noticias, que también lo gestó en pandemia. Asimismo, espera a la brevedad retomar su podcast Momento Upgrade, en el que resume libros que ha leído y que la han impactado. También lo retomará para la cuarta temporada, en formato audiovisual. Además, estudia música, piano, baila dos veces a la semana y comparte lo más que puede con su hija “para no sentir que todo es trabajo”.