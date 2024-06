Mariángel Ruiz: “Sí, estoy más delgada y no es por moda”

Mariángel Ruiz decidió aclarar el porqué luce más delgada en la actualidad. La actriz, presentadora y exreina de belleza reaccionó de esa manera a los frecuentes mensajes que recibe sobre el tema, algunos de los cuales son hirientes, según dejó saber.

“Quisiera poder responder con estas palabras a muchos de los comentarios que me han dejado los últimos días. Al menos a los mensajes que más se repiten, desde las versiones más ácidas hasta las más sutiles”, escribió la también empresaria en su perfil de Instagram.

Seguidamente, Ruiz pasó a enumerar una serie de reflexiones sobre la situación que experimenta, comenzando por mencionar que no existe un balance perfecto entre todas las cosas y situaciones en la vida.

Se eligen prioridades

“Lo que quiero decir es que, en algunas etapas estamos de manera permanente en esa búsqueda, en otras, simplemente asumimos que no es posible llevarlo todo en absoluto balance a la vez. Entender que no es posible es lo más realista”, señaló.

“Entendiendo eso primero, entonces elegimos prioridades sin tanto dilema. Decidimos a qué le entregamos más de nosotros y a su vez elegimos las renuncias que haremos”, agregó.

La protagonista de la recordada telenovela ‘La viuda joven‘ destacó a continuación que, en su caso, esto se resume en que en la actualidad ella está enfocada la mayor parte del tiempo en sus estudios universitarios y su trabajo, dedicando el poco tiempo que le queda libre a su hogar y al descanso.

Por nada de lo escrito

Todo esto, deja ver, ha repercutido en su físico. “Sí, estoy más delgada y no es por moda, ni por salud, ni por anorexia, ni por las miles de cosas que han escrito. Es porque algunas personas adelgazamos cuando tenemos mucha actividad y ocupaciones”, señaló.

La Miss Venezuela 2002, igualmente, confesó que los comentarios sobre el tema le resultan hirientes, aunque tiene muy claro que así es el mundo de las redes sociales.

“Si, me hieren, con sus burlas y con cada palabra despectiva e irrespetuosa. Solo quería contarles eso. Que sé cómo funciona la vida virtual, que no soy ajena a convivir con esto. Pero que, a pesar de eso, me hieren”, manifestó.

El comentario de Mariángel Ruiz despertó de inmediato la solidaridad de sus seguidores, entre los que se manifestaron algunos famosos.

Cortesía Instagram @mariangelruiztorrealba

Cosa ruda

“Lo siento. Qué cosa tan ruda la vida pública, la grosería pública, la falta de empatía. Abrazo grande”, señaló la actriz María Gabriela de Faría, mientras que la exmodelo Giselle Reyes comentó: “Respetar la vida de los demás”.

La periodista Laura Viera, asimismo, apuntó: “Excelente manita. Te queremos más que al dólar. Por mi parte, seguiré mandando a los sin oficio a montar un arroz o una lavadora”, al tiempo que Mariaca Semprún, por su parte, expresó: “Yo te quiero a ti”.

La locutora Natalia Moretti, por su parte, apuntó: “Yo solo digo que tú para mí eres una reina, digna de admiración, que vives una vida que está dejando legado en muchas mujeres y con eso me basta. Eres impresionante”.

Muchos proyectos

Cabe destacar que además de sus estudios de Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, Mariángel Ruiz se prepara actualmente para subir a las tablas con el montaje ‘La mentira’, donde compartirá escena con Patricia Schwarzgruber y Adrián Delgado, a las órdenes de la directora Carlota Vivas.

Además de eso, está inmersa en las grabaciones del reality show ‘Malas mujeres’, en el que participa junto a Coraima Torres, Kiara, Norkys Batista, Daniela Alvarado, Daniela Navarro, Roxana Díaz y Valentina Quintero.