¡Más drama! Chiquis Rivera revela robos a empresa de su fallecida madre

Chiquis Rivera, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, aseguró que alguien estaba robando en la empresa de su madre, tras realizar una contabilidad que arrojó resultados inesperados, reseñó la revista People En Español.

«Es algo que nos pertenece. Yo no soy parte del testamento, pero sí soy hija; y Johnny quiso por muchos años hacerlo y yo le decía que no porque yo no quería causar un problema. Nunca quise que se hiciera público, pero Rosie siendo la albacea, ella tenía una responsabilidad de dar una contabilidad anualmente. Nunca se nos dio. Los niños nunca preguntaron nada, ellos confiaron», señaló en su perfil de Instagram.

De acuerdo con sus declaraciones, Johnny López, hijo de Jenni, pidió a sus tíos, en ese momento encargados de los negocios de la cantante, saber sobre el estado de la finanzas, lo que desató una pelea interna que culminó con el nombramiento de Jacqie Rivera, hermana de la ‘Chiquis’, como CEO de las dos empresas.

