McCartney publica álbum que compuso en solitario durante confinamiento

El músico británico Paul McCartney anunció este miércoles que el próximo 11 de diciembre publicará un álbum que ha compuesto en solitario, en el estudio de su granja familiar, durante el confinamiento de la primera ola de la pandemia de coronavirus.

El Beatle ha titulado «McCartney III» a ese trabajo, que será la última entrega hasta ahora de una personal trilogía que en 2020 cumple 50 años, tras la publicación en 1970 de «McCartney» y en 1980 de «McCartney II», indica EFE.

El músico ha compuesto y producido todos los temas del álbum, en los que él ha tocado asimismo cada uno de los instrumentos que aparecen.

McCartney asegura que no tenía intención de publicar un trabajo este año, tras haber sacado al mercado «Egypt Station» en 2018, pero el tiempo que pasó confinado durante la primera ola de coronavirus le llevó a componer más de lo que había planeado.

«Estaba viviendo una vida de confinamiento en la granja, con mi familia, y entraba en mi estudio cada día», relató McCartney en un comunicado en su página web.

Su proceso creativo se encendió a partir de «algunas cosas en las que había trabajado a lo largo de años» y que se habían quedado «a medio terminar».

«Solo hacía lo que me apetecía hacer. No tenía ni idea de si esto terminaría siendo un álbum», apuntó el músico, que comenzó a componer tras escuchar un antiguo tema de principios de la década de 1990 que no había llegado a publicar, «When Winter Comes».

Al material original, McCartney agregó nuevos pasajes para dar forma a «Long Tailed Winter Bird», el tema que abre el nuevo trabajo.

Mientras que las fotografías que aparecían en «McCartney» y «McCartney II» habían sido tomadas por su primera esposa, Linda, fallecida en 1998, en esta ocasión las imágenes que acompañan al álbum son de su hija Mary, su sobrino Sonny, así como algunas que él mismo ha hecho con su teléfono móvil.