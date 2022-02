¿Mensaje para Nodal? Belinda sorprende con el estreno de «Mentiras, cabrón»

¡Pica y se extiende el conflicto! Belinda sorprendió con el estreno de «Mentiras, cabrón», tema que llega a una semana de anunciarse su rompimiento con la cantante Christian Nodal, detalló la revista People En Español.

El sencillo hace alusión a alguien que se fue de su vida y ahora le está llamando continuamente. «Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón», es parte de la estrofa con la que inicia la canción.

«No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento», es otro de los versos que se puede escuchar.

