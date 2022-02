Michael Bublé y su esposa anunciaron que esperan su cuarto hijo

El cantante Michael Bublé y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopirato, están a la espera de su cuarto retoño, que llega casi dos años después del milagro que vivieron cuando su hijo mayor, Noah, superó el cáncer de hígado que padecía.

Es así como la pareja le dará a su guerrerito y a sus otros dos hijos, Elías y Vida, un hermano menor, tal como lo anunció el intérprete este martes 22 de febrero.

Fue en el videoclip de su nuevo tema «I’ll Never Not Love You» donde Michael Bublé hizo el anuncio. Se trata de una canción que dedica a su esposa y especie de «secuela» de «Haven’t Met You Yet», que dibuja cómo fue que Cupido los flechó en un set de grabación.

