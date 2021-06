Migbelis Castellanos recuperó cuenta de Twitter y lo anunció con humor

“Después de un año sin usar mi cuenta de Twitter, le agradezco a mi hacker que hizo una sola cosa buena: dejar de seguir a mi ex. ‘Aplausos de pie’, ‘Dignidad'”, fue el contundente mensaje con el que la ex reina de belleza y animadora Migbelis Castellanos conectó de nuevo con sus seguidores por @migbelislynette.

Desde el 11 de marzo de 2020 la venezolana, radicada en Miami (Estados Unidos), había notificado el delito informático en su contra. Lo hizo entonces a través de una serie de videos publicados en Instagram.

“Les voy a contar algo que me pasó y que me enteré, por algunos de ustedes y por mi hermano mayor que me pasó una foto. Mi Twitter me lo hackearon, yo no uso tanto Twitter, o sea no tuiteo, pero sí lo uso, porque en Twitter uno se entera de las noticias más rápido (…) Ahora esa cuenta está en chino o en ‘japón’ (en realidad japonés) no sé”, dijo Nuestra Belleza Latina 2018 quien tuvo que alejarse del Twitter por casi año y medio.

