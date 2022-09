Milly Alcock pensó que la despedirían de «House of the Dragon»

Milly Alcock se sintió intimidada cuando empezó a trabajar en la producción de «House of the Dragon», así lo detalló en una entrevista con Nylon.

La actriz de 22 años de edad declaró que antes de aterrizar en este proyecto únicamente había trabajado en televisión para su país, Australia, donde el presupuesto es mucho más modesto.

«Al principio estaba mortificada porque solo había hecho TV australiana y esto es otro nivel… Luego me adapté, pero los primeros tres meses tenía el pensamiento constante de que me iban a despedir», detalló la intérprete, quien encarna a la adolescente Rhaenyra Targaryen en la serie, personaje del que después descenderá Daenerys Targaryen, siguiendo el hilo de la historia plasmada en «Game of Thrones».

