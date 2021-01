Milly Osuna: Me centro en el mensaje

Cuando el tema Todavía, del grupo La Factoría, sonaba en 2001, Milly Osuna tenía siete años. Pero sus primos, algo mayores que ella, cantaban el tema a todo volumen y en todo momento. Eso hizo que la niña no solo se lo aprendiera, sino que soñara con cantarlo, en algún momento, como profesional.

Pasó el tiempo y ella tuvo la oportunidad de pertenecer al reality show Yo sí canto, de Venevisión. No ganó, pero se le abrió el camino de iniciar su carrera como cantante.

Pasó el tiempo colaborando con otros artistas como Henry Silva, con quien ha participado en varios de sus montajes musicales, hasta que en plena pandemia comenzó a material sus ideas. Fue así como lanzó, entre otros, el tema Iglesia, una versión cristiana del original de Lily Goodman.

Ahora, comenzando 2021 optó por cambiar un poco el timón y, sin dejar la balada, grabó el tema que de niña cantaba con sus primos. El mismo viene acompañado por un videoclip, que dirigieron Miguel Mardeni (quien también es su productor musical) y Gilberto Gavidia.

—¿Qué la hizo cambiar la temática entre un tema y otro?

—Como artistas tenemos la misión de dejar un mensaje. Cuando estamos en las circunstancias como las que vivimos no me pareció correcto sacar un tema que invitara a bailar, a la fiesta. Por eso me animé a hacer el tema Iglesia, de Lily Goodman. Ahora, en 2021, quise encarar la situación de otra forma y hacer una versión, bien divorciada del tema original. Hice de ese popular reguetón que sonó como tres años, una balada, que aunque estaba en ese género es una canción de desamor. De despecho.

—¿Esto significa que, en algún momento, pueda cantar reguetón o género urbano?

—No nos podemos casar con ningún género por lo cambiante que es la música. Yo he cantado temas cristianos, pero también puedo interpretar un reguetón con una letra acorde conmigo. Siempre resalto que esa es mi misión: dejar un mensaje.

—¿Cómo enfrentó el personaje transgénero de Tundra en la novela Intriga tras cámara?

—Es el primero con sus características venezolana. Cuando me lo ofrecieron, me centré en el mensaje que dejaría, sin importarme eso. Tundra es una muchacha que lucha por ser quién es sin hacerle daño a nadie. Su espiritualidad no tiene nada que ver con su orientación sexual. Sin ser gay ni transgénero yo puedo sentir lo que pasan.

—¿Ha sido discriminada?

—El día del orgullo gay subí una publicación con la foto de uno de mis temas y puse la bandera de la comunidad, como una manera de apoyar y rendirles homenajes. Inmediatamente, comencé a recibir mensajes que me aseguraban que me dejaban de seguir por haberlo hecho. Había otros quienes me aseguraban que los había decepcionado por haber manifestado mi apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Entonces me di cuenta de que mi decisión de mantenerme y centrarme en lo que yo quiero transmitir es lo importante. Por eso, siempre mi prioridad sea en la música o, ahora, en la actuación es el mensaje.