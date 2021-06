Mira la reacción de Karlis Romero al enterarse de su embarazo

La actriz y modelo venezolana Karlis Romero ha conseguido destacar como una gran personalidad en redes sociales, donde cuenta con un gran número de seguidores. Fue uno de esos canales, específicamente en YouTube, la vía que utilizó para compartir su reacción al enterarse de su embarazo.

“Yo no me estoy cuidando desde febrero del año pasado”, destacó la maniquí en los primeros segundos del clip, que ya tiene más de 200 mil visitas tras 21 horas de su publicación.

Cabe destacar que en el clip la criolla comentó que aún no se veía como mamá. “Yo sí quisiera que la prueba saliera negativa porque todavía no me veo como mamá con niños, pero bueno, que sea lo que Dios quiera”.

