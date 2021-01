Mirla Castellanos: La pandemia me mantuvo vigente

Desde que Renny Ottolina la descubrió y ella se convirtió en La Primerísima, a Mirla Castellanos nunca se le ha olvidado la anécdota que dijo el animador. “Ese día me vestí con mucha ilusión para mi primera aparición en televisión. Cuando me vio me preguntó quién me había aconsejado eso. Me dio una vergüenza, porque me mandó a cambiar; de lo contrario no salía en su programa. Desde entonces me juré que nunca más volvería a descuidar mi imagen”. El resto es historia.

Durante la pandemia, Mirla ha demostrado que puede estar de punta en blanco. El 6 de marzo de 2020 llegó a Madrid a visitar a su hija y quedó atrapada. “A los dos días decretaron la cuarentena. No pudimos volver. Afortunadamente, (Miguel Ángel) Martínez y yo teníamos aquí nuestra casa y hemos podido pasar estos nueve meses y yo no he parado de trabajar”.

—¿Cómo ha hecho para superar la separación de la familia que tiene aquí?

—Quiero que esta pandemia se acabe porque quiero ver a mi hermano y a mis otros hijos que tengo en Venezuela. Aquí me he sentido en casa, en familia, porque está mi hija Yolanda José y muchos amigos. Pero en Caracas está mi casa. Mis cosas. Yo soy la típica mamá gallina y los tengo bajo mis alas.

—La estancia en Madrid también le dejó el coronavirus. ¿Todavía sufre las secuelas?

—Fueron unos días muy fuertes, Vine a dormir con Martínez a las tres semanas. Me sentía morir, me tomaba el medicamento, hacía oficio y después tenía una recaída. Rebajé dos kilos, porque no me provocaba comer. No me dio fiebre ni falta de respiración. Perdí el olfato un solo día, pero el gusto nunca. Tengo pánico de ponerme la vacuna. Pero el 31 de marzo cumplo 80 años y nos tenemos que cuidar mucho.

—¿También se reinventó en pandemia?

— A mí la pandemia me ha servido para estar vigente y sonar en todas partes. En mi compatriota Williams Luque conseguí un enorme talento. Hicimos Invisible y pronto lanzaremos Me da igual, que la tengo que terminar. También hice un dúo en Como fue, con Francisco León, tema que lanzaremos también dentro de poco. Por otra parte. grabé el videoclip de Muera el amor, en una escalera antiquísima, porque aquí todo tiene de 300 años para arriba. Y con un equipo venezolano que me hizo sentir en Venevisión.

La vitalidad

A Mirla no le tiembla la voz cuando dice que cumplirá 80 años. “Nunca he escondido mi edad. Me siento joven. A veces, por el covid-19, me canso y duelen los brazos, pero me tomo algo y en lo que me recupero empiezo a limpiar, lavar la ropa, hacer la comida, con una vitalidad como si fuera la que se casó hace muchos años”.

Por eso no duda cuando la llaman para trabajar. Celebró la broma de este diario del Día de los Inocentes y, aunque no tiene nada en vista, no descarta que pueda hacer algún día un reguetón.