Misa-L compiló todos sus temas en “Pasado y futuro”

El cantante venezolano Misa-L celebró el estreno de su primer EP (disco corto) “Pasado y futuro”. El material sucede el lanzamiento de temas como “After en la playa”, el cual forma parte de la nueva producción.

“‘Pasado y futuro’ representa la realización de un sueño. Como artista tener un álbum inédito es uno de los hitos más importantes en mi carrera musical. Hoy puedo decir que lo he logrado”, afirmó el joven, cuyo nombre real es Misael Rondón, en nota de prensa.

“Este EP me ha brindado la oportunidad de volver a soñar en grande y de hacer lo que realmente me apasiona. Estoy agradecido por esta experiencia, ya que me permite seguir creciendo y explorando nuevas oportunidades en el mundo de la música”, agregó.

“Combinación de canciones”

El también modelo destacó que aunque lleva muchos años cantando y escribiendo temas, “nunca me había atrevido a sacar un álbum. Canciones como ‘Me Hipnotizas’, escritas en el año 2012, ahora forman parte de este EP con sonidos mejorados y muy actuales. Es una combinación de temas escritos el año pasado y otros más antiguos que fueron mejorados tanto en el estudio como en la producción, lo que le confiere una mezcla única de nostalgia y frescura. Además, representan el Misa-L de ayer y el de hoy”.

“Pasado y futuro” trae diferentes ritmos con la esencia venezolana y mezcla cumbia electrónica, reguetón y electro pop en los seis temas que contiene la discografía.

Como artista

En el material, Rondón echa mano a su faceta como artista incluso desde la fotografía y asistiendo el material audiovisual que compone la producción.

“Cada letra, cada imagen y cada estrofa de las diferentes canciones me representan al 100%. Cada canción y cada género musical fueron cuidadosamente seleccionados porque reflejan el tipo de música que deseo crear siempre”, aseguró.

Misa-L destacó también que espera que en esta primera etapa la gente “descubra quién soy. Que disfruten de cada canción y que este trabajo llegue a los hogares de cada persona, resonando en sus corazones. Mi deseo es que se sientan identificados no solo con las letras de las canciones, sino con la esencia de mi arte. Y una vez logrado esto, seguiré tocando puertas y alcanzando lugares que nunca imaginé”, apostó.