Muere Christopher Plummer, estrella de ‘Sound of Music’, ganador del Oscar

Christopher Plummer, el apuesto actor galardonado que interpretó al Capitán von Trapp en la película “The Sound of Music” y que a los 82 años se convirtió en el ganador de un Oscar de mayor edad en la historia, murió. Tenía 91 años.

Plummer murió el viernes por la mañana en su casa en Connecticut con su esposa, Elaine Taylor, a su lado, dijo Lou Pitt, su viejo amigo y gerente.

Durante más de 50 años en la industria, Plummer disfrutó de papeles variados que van desde la película “La chica del dragón tatuado” hasta la voz del villano en “Up” de 2009 y como un abogado astuto en “Inherit the Wind” de Broadway. . ” En el 2019 interpretó al novelista de misterio asesinado en la novela policíaca de Rian Johnson “Knives Out” y en la serie dramática de suspenso de televisión “Departure”.

Pero fue frente a Julie Andrews como von Trapp en 1965 lo que lo convirtió en una estrella. Interpretó a un capitán austriaco que debe huir del país con su familia de cantantes folclóricos para escapar del servicio en la armada nazi, un papel que lamentó fue “sin humor y unidimensional”. Plummer pasó el resto de su vida refiriéndose a la película como “The Sound of Mucus” o “S&M”.

“Intentamos mucho ponerle humor”, dijo a The Associated Press en 2007. “Era casi imposible. Fue una agonía tratar de hacer que ese tipo no fuera una figura de cartón “.

Un GIF del capitán rasgando una bandera nazi se convirtió en un meme popular en los últimos años y le dio a Plummer una nueva fama.

“El mundo ha perdido hoy a un actor consumado y yo he perdido a un querido amigo. Atesoro los recuerdos de nuestro trabajo juntos y todo el humor y la diversión que compartimos a lo largo de los años ”, dijo Andrews en un comunicado.

El papel catapultó a Plummer al estrellato, pero nunca se dedicó a protagonizar papeles masculinos, a pesar de su cabello plateado, buena apariencia y un ligero acento inglés. Prefería las partes de personajes, considerándolas más carnosas. Sus memorias de 2012 se titulaban “A pesar de mí mismo”.

Plummer tuvo un notable renacimiento cinematográfico al final de su vida, que comenzó con su aclamada interpretación de Mike Wallace en la película de Michael Mann de 1999 “The Insider”, que continuó en películas como “A Beautiful Mind” de 2001 y “The Last Station” de 2009, en la que interpretó a un Tolstoi en deterioro y fue nominado a un Oscar./AP