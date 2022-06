La música electrónica se adueña de Caracas por una noble causa

La música electrónica será la gran protagonista este sábado 11 de junio, cuando la Quinta Bar reciba la energía de 11:11 We are One, con un line up de Djs venezolanos con fama internacional.

Tony Flores, Ceus, Germán Palma, Carroll, Gretsenia 11:11, Aurantika y Antonio AJD se presentarán a beneficio de los niños, pues el valor de la entrada «es realmente bajo y los asistentes deberán llevar un juguete o un libro».

Todo lo que se recaude será destinado a pequeños de que se encuentran internados en el Hospital JM de los Ríos y otras casas hogares.

«Comencé con esta misión en Ibiza, donde resido, y es un concepto de mensaje positivo, conciencia y buena vibra a través de la música y con actos benéficos», comenzó a detallar Gretsenia Márquez, productora y Dj internacional.

